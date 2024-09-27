Emekliye kök maaş formülleri sıralandı! En düşük emekli maaşı artıyor: 12.500, 13.750, 14.350 TL alanlar...

2025'te Emekli Maaşlarına Yönelik Zam Beklentileri ve Detaylar

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli maaşı, sigortalıların çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere göre belirleniyor. 1999 öncesi yüksek aylık bağlama oranı kullanılırken, 1999-2008 arası dönemde aylık bağlama oranı düşse de enflasyon güncelleme katsayısına dahil ediliyor. 2008 sonrası ise düşük bağlama oranına rağmen enflasyon ve büyüme hızı gibi faktörler etkili oluyor. Her üç dönem için yapılan hesaplama toplanarak emekli maaşı belirleniyor.