Emekliye kök maaş formülleri sıralandı! En düşük emekli maaşı artıyor: 12.500, 13.750, 14.350 TL alanlar...

Emekli maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranları merakla beklenirken, emekli maaşı hesaplama sistemine dair yeni senaryolar gündeme geldi. En düşük emekli maaşı seyyanen yapılan ödemelerle 12.500 TL’ye yükseltilmişti. 2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak yeni zamlar ve taban maaşın ne kadar olacağı, milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki 12.500 TL emekli kök maaşı kaç lira olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için yeni rakamlar netleşmeye başlıyor. Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıkarılmıştı. Ocak 2025'te yapılacak zam oranları ise şimdiden merak konusu. Peki, ocak ayında emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor ve yeni taban maaş kaç lira olacak? Tüm bu soruların yanıtları 10 soruda haberimizde...
2024 yılında emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışları aldı. Ocak ayında yapılan zam, refah payı eklenerek belirlenmişti. Temmuz ayında ise emekli maaşları, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyona göre artırıldı. Şimdi ise gözler Ocak 2025 zammına çevrildi. Emekli ve memur maaşları, son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için, yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon rakamı büyük önem taşıyor.
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %41,5 olarak açıklandı. Bu öngörüye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları 6 aylık enflasyon zammı %13,44 olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkıyla birlikte %9,31 oranında artacak.
Bunun yanı sıra, şu anda uygulanan en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin de artırılması gündemde. Özellikle taban maaşı, Ocak zammıyla birlikte daha yüksek bir seviyeye çekilmesi planlanıyor.
2025'te Emekli Maaşlarına Yönelik Zam Beklentileri ve Detaylar
Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?
Emekli maaşı, sigortalıların çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere göre belirleniyor. 1999 öncesi yüksek aylık bağlama oranı kullanılırken, 1999-2008 arası dönemde aylık bağlama oranı düşse de enflasyon güncelleme katsayısına dahil ediliyor. 2008 sonrası ise düşük bağlama oranına rağmen enflasyon ve büyüme hızı gibi faktörler etkili oluyor. Her üç dönem için yapılan hesaplama toplanarak emekli maaşı belirleniyor.
Kök Maaş Nedir?
Kök maaş, emeklinin primlerine göre hesaplanan gerçek maaşıdır. Bu maaşın üzerine %4 ek ödeme eklenerek bankaya yatırılır. E-Devlet üzerinden bu maaşı görmek mümkündür; net maaş kısmı kök maaşı gösterir ve buna ek ödeme eklenerek nihai tutar ortaya çıkar.
Taban Maaş Uygulaması Nedir?
Hükümet, en düşük emekli maaşı için bir taban belirlemektedir. Şu anda uygulanan taban maaş 12.500 TL'dir. Eğer emeklinin kök maaşı bu tutarın altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal destekle maaşı tamamlanır. Bu destek enflasyon artışlarından etkilenmez.
Memur Emeklilerinde Kök Maaş Uygulaması
Kök maaş, tüm emeklilerde olduğu gibi memur emeklilerinde de uygulanır. Kök maaşlarına ek olarak %4 ek ödeme yapılır. Ancak taban maaş uygulaması sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir.
Zamlar Hangi Maaşa Yapılır?
Emeklilerin primlerine göre hesaplanan kök maaşları, zam yapılacak referans tutardır. Taban maaşa yapılan sosyal destek zamdan etkilenmez; zamlar doğrudan kök maaşa uygulanır. Örneğin kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli %50 zam aldığında maaşı 15.000 TL'ye yükselir.
Ocak 2025 Zam Oranı Ne Olacak?
Orta Vadeli Program'daki (OVP) %41.5 enflasyon beklentisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025'te %13.44, memur emeklileri için ise %9.31 zam yapılması öngörülüyor.
Refah Payı Ödenecek mi?
Son dönemde hükümet, enflasyon artışlarına ilave olarak refah payı da uyguluyor. Ocak ayında da hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranlarına refah payı eklenmesi gündemde.
Taban Maaş Değişecek mi?
Taban maaş, her zam döneminde güncelleniyor. Temmuz ayında 12.500 TL'ye çıkarılan taban maaşın, Ocak ayında da artırılması bekleniyor. Özellikle kök maaşı düşük olanların sıfır zam alma tehlikesini engellemek için taban maaşın zam oranına paralel olarak yükseltilmesi bekleniyor.
Yeni Taban Maaş Ne Kadar Olacak?
OVP'deki enflasyon beklentisine göre taban maaş %13.44 zamla 14.180 TL'ye, yıllık enflasyon oranı olan %41.5 ile ise 17.687 TL'ye yükselebilir. Refah payı eklenerek yapılacak artışla taban maaşın 15.625 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Taban Maaş Artışı Emeklilere Nasıl Yansıyacak?
Taban maaşa yapılacak artış, kök maaşı bu tutarın altında olan emeklilere sosyal ödeme olarak yansıyacak. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emeklinin maaşı önce yapılan zamla artırılacak, ancak bu maaş yeni taban maaşın altında kalırsa seyyanen sosyal destek ödemesi yapılacak.