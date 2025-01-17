Emekliye maaşa ek ikramiye formülleri sıralandı: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 14.469 TL'ye ek 4.000 TL ile 4.331 TL...

2018 yılında her bayramda 1000 TL olarak verilmeye başlanan emekli ikramiyesi, yıllar içinde düzenli olarak artırıldı. 2021'de 1100 TL'ye, 2023'te 2000 TL'ye yükseltilen ikramiye, 2024 yılında yüzde 50 artışla 3000 TL olarak ödendi. Son olarak açıklanan emekli maaş zamlarının ardından gözler, 2025 yılında bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zamma çevrildi. Çeşitli formüllerin gündeme geldiği artış beklentisi, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masada yer alan formüller...

1 /10 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Bu nedenle, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

2 /10 Kurban Bayramı ise bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

3 /10 İKRAMİYE MİKTARI ARTACAK MI? 2024 yılında bayram ikramiyeleri, her bayram için 3 bin TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiye tutarı, yüzde 50 zamla 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Emeklilere iki bayram boyunca toplam 6 bin TL ödeme yapılmıştı.

4 /10 ARTIŞ FORMÜLLERİ GÜNDEMDE Bu yıl ikramiye miktarının artırılması yönünde beklentiler yüksek. Hangi artış oranının uygulanacağı henüz netlik kazanmasa da bazı formüller üzerinde duruluyor.

5 /10 Geçtiğimiz yıl 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyenin, bu yıl bin TL’lik bir artışla 4 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşuluyor. Eğer bu formül uygulanırsa, emekliler iki bayram boyunca toplamda 8 bin TL alabilecek.

6 /10 Bir diğer seçenek ise ikramiye tutarlarının enflasyon oranına göre artırılması. 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklandı. Bu oran baz alınarak bir artış yapılırsa, bayram başına ödenecek ikramiye miktarı 4 bin 331 TL’ye yükselebilir.

7 /10 Böylelikle iki bayramda toplam 8 bin 662 TL ödeme yapılması mümkün hale gelecek. Üçüncü bir formül ise geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılması.

8 /10 Eğer bu oran uygulanırsa, bayram ikramiyesi tutarı kişi başına 4 bin 500 TL olacak. Bu durumda emeklilere iki bayramda toplamda 9 bin TL ödenecek.

9 /10 YASA ÇIKTIĞI AN HAYATA GEÇECEK Bayram ikramiyelerine ilişkin yapılacak düzenleme, önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Uygulanacak formül üzerinde mutabık kalındıktan sonra düzenleme, Meclis’e sevk edilecek ve yasalaştıktan sonra ödemeler gerçekleştirilecek.