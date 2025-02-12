2025 yılı itibarıyla emeklilere sunulan banka promosyonlarında güncellemeye gidildi. Geçtiğimiz yıl kamu bankaları 8 ila 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yaparken, özel bankalar bu rakamı 21 bin TL’ye kadar çıkarmıştı. Bu yıl rekabet daha da arttı. Kamu bankaları emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon sağlarken, özel bankalar 27 bin TL’ye varan teklifler sunuyor. Bankalar arasındaki rekabet hız kesmezken, maaşını taşımayı düşünen emekliler için cazip fırsatlar devam ediyor.