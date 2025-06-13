Emekliye yeni oran açıklandı, maaş tek tek hesaplandı: 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'lu ne kadar zam alacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, toplu sözleşme sonrası duyurulan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,29 oldu. Bunun neticesinde 5 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur'lunun alacağı yeni emekli zammı da netleşmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıklanan veriler neticesinde şimdiden yüzde 15,10'luk zam farklı oluştu. Ancak emekli zammının netleşmesi için haziran ayı verisi de gerekli.