Emekliye yeni taban maaş hesabı çıktı: Seyyanen zam ile maaşlar yükselecek! 12.500, 13.400, 15.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 emekli maaşı zammı için rakamlar netleşmeye başlıyor. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile taban emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi gözler Ocak zammına çevrilmiş durumda. Peki Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Yeni taban maaş ne kadar olacak? Refah payı zammı devreye girecek mi? Bu sorulara yanıt arayan emekliler için tüm detaylar ve hesaplama yöntemleri 10 soruda haberimizde...