Emekliye yeni taban maaş hesabı çıktı: Seyyanen zam ile maaşlar yükselecek! 12.500, 13.400, 15.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2025'te yapılacak maaş zamlarında. Temmuz ayında yapılan artışların ardından yeni zam oranları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri bekleniyor. 12.500 TL’ye yükseltilen taban maaşın Ocak ayında yeniden artması gündemde. Ayrıca, emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammının yanı sıra, refah payı zammı olup olmayacağı da merak ediliyor. SGK uzmanlarının hazırladığı hesaplamalarıyla birlikte, emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için geri sayıma başladı.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 emekli maaşı zammı için rakamlar netleşmeye başlıyor. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile taban emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi gözler Ocak zammına çevrilmiş durumda. Peki Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Yeni taban maaş ne kadar olacak? Refah payı zammı devreye girecek mi? Bu sorulara yanıt arayan emekliler için tüm detaylar ve hesaplama yöntemleri 10 soruda haberimizde...
2024 yılında 16 milyon emekli Ocak ve Temmuz aylarında maaş zamları aldı. Ocak ayında refah payı ile yapılan zam, Temmuz'da 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi. Şimdi gözler, 2025 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşları, son 6 aylık enflasyona göre hesaplandığı için yılsonunda açıklanacak oran büyük önem taşıyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5 olarak beklendiği belirtiliyor. Bu oran referans alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı yüzde 13.44 olurken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile artış yüzde 9.31'e ulaşıyor. Ayrıca, 12.500 TL'lik mevcut taban aylığın artırılması da gündemde.
1) EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli maaşları belirlenirken, sigortalıların çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim miktarları yani brüt maaşlarına göre kesilen primler dikkate alınıyor. Emekli aylıkları için üç ayrı dönem üzerinden hesaplama yapılıyor:
1999 öncesi: Yüksek aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısı kullanılıyor.
1999-2008 dönemi: Aylık bağlama oranı düşse de enflasyon oranları güncelleme katsayısına katılıyor.
2008 sonrası: Düşük aylık bağlama oranı uygulanıyor, ancak enflasyon oranı ve büyüme hızı gibi güncellemeler devreye giriyor.
Bu üç dönemin hesaplamaları toplanarak emekli maaşı belirleniyor. Dolayısıyla çalışma hayatında düşük maaş alanların emekli maaşları da düşük oluyor.
2) KÖK MAAŞ NEREDEN HESAPLANIYOR?
Kök maaş, emeklinin gerçek aylığını ifade ediyor. Primlerle hesaplanan bu maaş, net maaşınızı, yani kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında ek ödeme yapılarak bankaya yatırılıyor. E-devlet üzerinden "net maaş" bölümünde kök maaşınızı görebilirsiniz. Bu maaşınıza yüzde 4 ek ödeme eklendikten sonra toplam ödeme bankaya yatırılıyor.
3) TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?
Pandemi döneminde başlayan uygulama ile en düşük emekli maaşı belirleniyor. Şu anki taban maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Kök maaşınız 12.500 TL’nin altındaysa Hazine tarafından yapılan sosyal ödeme ile bu rakam tamamlanıyor. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekliye, 2.500 TL sosyal destek ile 12.500 TL ödeniyor. Bu sosyal destek enflasyon artışlarında dikkate alınmıyor.
4) MEMUR EMEKLİSİNDE KÖK MAAŞ VAR MI?
Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde olduğu gibi memur emeklileri için de geçerli. Net maaş, kazançlara göre hesaplanıyor ve buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Ancak taban maaş uygulaması sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli.
5) ZAMLAR HANGİ MAAŞA YAPILIYOR?
Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan kök maaşları zamlar için referans oluyor. Taban maaşa tamamlamak için yapılan sosyal destek zam kapsamında olmadığından, zamlar emeklinin kök maaşına yapılıyor. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekliye 2.500 TL sosyal destek ile 12.500 TL ödeniyor, ancak zamlar 10.000 TL üzerinden hesaplanıyor.
6) OCAK ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Ocak 2025'te yapılacak zamlar için enflasyon verileri referans alınacak. OVP'deki yüzde 41.5 beklentisi doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı yüzde 13.44, memurlar ve memur emeklileri içinse yüzde 9.31 olacak.
7) REFAH PAYI ÖDENİR Mİ?
Son dönemlerde, hükümet enflasyonun üzerine ilave artışlar yaparak refah payı ödemesi gerçekleştiriyor. Ocak ayında da hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının refah payı ile artırılması gündemde.
8) TABAN MAAŞ DEĞİŞECEK Mİ?
Her zam döneminde en düşük emekli maaşı yenileniyor. Son olarak Temmuz ayında 10.000 TL olan taban maaş 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ocak ayında da bu rakamın artırılması bekleniyor. Eğer bu artış yapılmazsa, 11.000 TL ve altındaki kök maaş sahiplerinin sıfır zam alması tehlikesi doğabilir. Bunun önüne geçmek için taban maaşın da zam oranı kadar artırılması bekleniyor.
9) YENİ TABAN MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?
Yeni taban maaş artışına dair bazı alternatifler mevcut:
6 aylık enflasyon verisine göre (yüzde 13.44) taban maaş 12.500 TL’den 14.180 TL’ye çıkıyor.
Yıllık enflasyon oranı (yüzde 41.5) ile hesaplandığında, yeni rakam 17.687 TL oluyor.
Refah payı eklenirse, yüzde 20 artışla 15.000 TL, yüzde 25 artışla ise 15.625 TL’ye çıkıyor.
10) TABAN MAAŞ ARTIŞI EMEKLİLERE NASIL YANSIYACAK?
Taban maaşa yapılacak artış, sosyal ödemeleri de artıracak. Kök maaşı taban maaşın altında olan emeklilere yapılan sosyal destek, yeni taban maaşa tamamlanacak. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emekliye, şu anda 12.500 TL ödeniyor. Taban maaş 15.000 TL’ye çıktığında, kök maaş zamlandığında hala 15.000 TL'nin altında kalırsa yeniden sosyal destek verilecek.