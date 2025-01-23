Emekliye zam fark tablosu şekillendi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak? 2-3 aylık zam farkı...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur emeklilerine ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Ancak, zam farklarının ne zaman ödeneceği merak konusu. Ödeme takvimiyle ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Aylık maaş alan emeklilere en az 2.029 TL fark yatırılması beklenirken, bazı emekliler bir aylık, bazıları ise üç aylık zam farkı alacak. Peki emekli ve memur zam farkları ne zaman yatacak?

1 /9 Ocak zammının netleşmesiyle birlikte emeklilere zamlı maaş ödemeleri yapılmaya başlandı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya devam ederken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri hafta sonu itibarıyla başlayacak.

2 /9 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte toplamda %11,54 zam alacak. Toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı ise %6 olarak duyuruldu.

3 /9 En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu 6 Aylık Enflasyon: %15,75 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Zam: %15,75 Memur Toplu Sözleşme Zammı: %6 Memur Zam Oranı (Enflasyon Farkı Dahil): %11,54 Bu düzenlemeyle en düşük memur maaşı 40 bin 659 TL'ye yükseldi. Ağustos ayında ise memurlar ve emekliler için toplu sözleşme görüşmeleri yeniden başlayacak.

4 /9 Üç Aylık Fark Ödemesi Memur emeklileri, dul ve yetimlere zam farkları ödeme dönemi ve tutarlarına göre yapılacak: Aylık Alanlara: Ocak ayı için bir aylık zam farkı.

5 /9 Üç Aylık Dönemler Halinde Alanlara: Kasım-Aralık-Ocak dönemine ait aylık alanlara bir aylık fark, Aralık-Ocak-Şubat dönemine ait aylık alanlara iki aylık fark, Ocak-Şubat-Mart dönemine ait aylık alanlara üç aylık zam farkı ödenecek.

6 /9 En Düşük Memur Emeklisi Aylığında Artış %11,54’lük zamla en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 TL’den 19 bin 671 TL’ye yükseldi. Bu kapsamda: Bir Aylık Fark: En az 2.029 TL, Üç Aylık Fark: En az 6.087 TL olarak hesaplara yatırılacak.

7 /9 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

8 /9 Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde