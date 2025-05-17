EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

Gayrimenkul sahipleri için emlak vergisi ödeme süreci yeniden gündemde. 2025 yılına ait ilk taksit ödemeleri için geri sayım sona ererken, milyonlarca vatandaş belediyelere yapılacak ödemeler için hazırlık yapıyor. Hem konut hem de arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren vergide detaylar ve son ödeme tarihleri merak ediliyor. Belediyeler, ödeme hatırlatmalarını artırırken, gecikme durumunda uygulanacak faiz uyarıları da dikkat çekiyor.
Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren 2025 emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi başladı. Konut, arsa ya da iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu bu vergi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. Belediyelere yapılacak ödemelerde son tarih yaklaşırken, e-Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden işlem yapma imkânı da sunuluyor. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ise ilgili belgelerle belediyeye başvurması gerekiyor.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
2025 yılı itibarıyla emlak vergisi ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılır:
1. Taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
2. Taksit: Kasım ayında
İlk taksit ödemeleri için son gün: 31 Mayıs 2025
İkinci taksit ödemeleri için son gün: 30 Kasım 2025
Bu tarihler arasında ödeme yapmayanlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle belirtilen sürelere dikkat edilmesi önemlidir.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemek oldukça kolaydır. İşte ödeme yöntemleri:
1. Belediyelere bizzat giderek
Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
2. Belediyelerin resmi sitelerinden
Birçok belediye, online ödeme sistemleri sunmaktadır. T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
3. E-Devlet üzerinden Emlak vergisi borcunuzu sorgulamak ve belediyenin desteklemesi durumunda e-Devlet üzerinden de ödeme yapmak mümkündür.
4. Banka şubeleri ve internet bankacılığı
Bazı belediyeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kabul etmektedir. Bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapılabilir.
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR?
Bazı kişiler yasal olarak emlak vergisinden muaftır. 2025 yılı itibarıyla emlak vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:
Geliri olmayan ev hanımları
Emekliler (tek konutu olan)
Şehit yakınları ve gaziler
Engelliler
Dul ve yetimler (geliri olmayan)
Bu kişilerin muafiyetten faydalanabilmesi için bağlı oldukları belediyeye dilekçe ile başvurmaları gerekir.