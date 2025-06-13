EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak vergisi ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren 2025 emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi başladı. Konut, arsa ya da iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu bu vergi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. Belediyelere yapılacak ödemelerde son tarih yaklaşırken, e-Devlet ve belediyelerin internet siteleri üzerinden işlem yapma imkânı da sunuluyor. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen vatandaşların ise ilgili belgelerle belediyeye başvurması gerekiyor.