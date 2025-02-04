Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde olan en düşük emekli maaşına yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen kanunlaştı. Bununla beraber fark ödemelerinin ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Emekliler şimdi, Ocak ayında maaş farklarının ne zaman hesaplarına geçeceğini bekliyor. Farklar ne zaman hesaplara geçecek? İşte ayrıntılar...

1 /5 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KANUNLAŞTI Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

2 /5 Ocak ayı içerisinde maaşlarını en düşük tutardan alan emekliler eski rakam üzerinden ödemelerini alırken oluşan fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak edilmeye başlandı. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

3 /5 En düşük emekli maaş farkı 1.969 TL ne zaman yatacak? 2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde notuyla yayımlanan karar gereği Ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor. Böylece en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

4 /5 Fark ödemelerine ilişkin açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK'nın en kısa sürede yapması bekleniyor.