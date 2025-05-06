En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç, ne kadar zam gelecek?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.