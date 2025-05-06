En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç, ne kadar zam gelecek?

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammına temel oluşturacak dört aylık enflasyon farkı netleşti. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran verilerine çevrildi. Zam hesaplamalarında önemli rol oynayan bu fark, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Temmuz maaşlarının şimdiden ipuçlarını veriyor.
Nisan ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı Temmuz zammı için dört aylık enflasyon farkı da netleşti. Ocak’tan bu yana biriken fark, milyonların maaş artışında belirleyici olacak. Gözler şimdi kalan iki ayın verisinde.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,00 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6.95 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.
Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6.95'i aşmış durumda. Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 2 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.
Bu hesaplamalara göre yüzde 6.95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki %5 ilave edilmesi halinde toplam %12.3 kümülatif zam meydana geleceği değerlendirilmektedir.