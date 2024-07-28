Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Yasa teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması da gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarının da ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.