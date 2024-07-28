TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşını 12.500 TL'ye yükselten 29. madde kabul edildi. Peki zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ek zam farkı ödeme tarihleri.
TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi. Peki emeklinin ek zam farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin de yer aldığı "vergi paketine" ilişkin görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda sürüyor.
Cumartesi günü Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirlendi.
29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10.000 Türk Lirası (TL) olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12.500 TL'ye yükseltiliyor. Söz konusu hüküm, temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak. Teklifin görüşmelerine ise devam ediliyor.
Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Yasa teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması da gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarının da ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.
En düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. "En düşük emekli maaşı" kararı 16 milyon emekli arasında 4 milyon emekliyi ilgilendiriyor.
Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler, Temmuz döneminde açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası yüzde 24,73 oranında zam aldı.
Seyyanen zam yapılmaması nedeniyle enflasyon zammıyla maaşı 12.500 TL'ye çıkan emekliler ise 12.500 TL aylık alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" kapsamında yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olduğunu belirtmişti.
Işıkhan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu da ekledi.