En hızlı araba belli oldu: Zirveyi ne Ferrari ne de Porsche'ye bıraktı! 540 km/sa hızı ile tozu dumana katıyor

Otomobilin icadından bu yana, insanlığın hız tutkusu hiç dinmedi. İlk araçlardan bugünün ileri teknoloji otomobillerine kadar geçen sürede her dönem daha hızlı, daha güçlü araçlar geliştirme arzusu sürdü. Günümüzde elektrikli motorların getirdiği yenilikler ve mühendislikteki büyük ilerlemeler sayesinde artık saatte 500 kilometre hızlara ulaşabilen otomobiller konuşuluyor. İşte dünyanın en hızlı 50 arabası...

1 /50 Dünyanın önde gelen markaları arasındaki bu hız yarışında, en yüksek hızlara sahip modeller birer birer tanıtılıyor. İşte markaların verileriyle dünyanın en hızlı 50 otomobili ve günümüzün hız rekorlarına dair detaylar...

2 /50 Ferrari LaFerrari Ferrari'nin ilk süper hibriti olan modelin maksimum hızı 349 km/sa.

3 /50 McLaren P1 Mclaren P1 döneminde dünyanın en hızlı otomobillerinden biriydi. Araacın maksimum hızı 349 km/sa.

4 /50 Mercedes-AMG One Formula 1 motorunu bir yol arabasına aktaran Mercedes-AMG One, 1063 beygirlik bir güce sahip. Aracın maksimum hızı ise 349 km/sa.

5 /50 Lamborghini Sian FKP 37 Lamborghini tarihinin ilk hibrit modeli olan araç markanın da en hızlı modellerinden biri. Aracın maksimum hızı ise 349 km/sa.

6 /50 Lotus Evija Lotus'un ilk elektrikli hiper modeli olan Evija, her biri 500 beygir güç üreten 4 elektrik motoruyla toplamda 2000 beygir güç üretiyor. Aracın maksimum hızı ise yine 349 km/sa.

7 /50 Bugatti Chiron Pur Sport Listenin en yavaş Bugatti'si olan model 351 km/sa hıza ulaşabiliyor.

8 /50 Ferrari Enzo Markanın kurucusunun adını taşıyan model, markanın en özel araçlarından biri. İlk modelinin üstünden 20 yıl geçmesine rağmen hala en hızlı modeller listesinde yer alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise yine 352 km/sa.

9 /50 Pininfarina Battista Dört elektrik motorlu Pininfarina Battista, 1900 hp ve 1741 Nm tork üretiyor. Bu da aracın maksimum 352 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor.

10 /50 Aston Martin One-77 2009 ile 2012 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen One-77, 354 km/sa hıza ulaşabiliyor.

11 /50 Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe Aracın maksimum hızı 354 km/sa.

12 /50 Pagani Huayra Codalunga Çift turbolu V12 ile 840 bg güç ve 811 Nm tork üreten Codalunga, 354 km/sa hıza ulaşabiliyor.

13 /50 De Tomaso P72 İlk kez 2019'da Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkan De Tomaso P72, 355 km/sa hıza ulaşıyor.

14 /50 Lamborghini Countach İtalyanların yeniden canlandırdığı Countach, Aventador tabanlı ve sınırlı sayıda üretildi. Bu özel aracın maksşmum hızı 355 km/sa.

15 /50 Lamborghini Veneno Lamborghini tarafından sadece 13 adet üretilen bu özel modelin maksimum hızı 355 km/sa.

16 /50 Gordon Murray T.50 T.50, güç olarak listedeki diğer modellerin altında kalsa da hafifliği sayesinde 370 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.

17 /50 Pagani Zonda R 2007 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarılan Pagani Zonda R, 375 km/sa hıza ulaşıyor.

18 /50 Pagani Zonda R 2007 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarılan Pagani Zonda R, 375 km/sa hıza ulaşıyor.

19 /50 Pagani Huayra BC Aracın maksimum hızda 380 kilometreyi görebiliyor.

20 /50 Bugatti Divo Pist için üretilen modellerden biri olan Divo, 380 km/sa hıza ulaşıyor.

21 /50 Pagani Huayra Pagani, Zonda ile gelen başarıyı Huayra modeli ile taçlandırdı. 2011'de gelen model 383 km/sa hızla yol alabiliyor.

22 /50 Bugatti Centodieci Bugatti'nin 110. yılı için üretilen Centodieci, stadart bir Chiron'dan daha hafif. Bu da aracın 386 km/sa hıza ulaşmasında etkili.

23 /50 McLaren F1 Tüm zamanların en ikonik süper otomobillerinden biri olan McLaren F1 aynı zamanda en hızlılarından da biri. Hafifliği ve aerodinamik tasarımı aracın 386 km/sa hıza ulaşmasını sağlıyor.

24 /50 Koenigsegg CCR Koenigsegg CC8S'in daha güçlü bir versiyonu olarak çıkan CCR, 388 km/sa hıza çıkıyor.

25 /50 Deus Vayanne Listedeki modeller kadar tanınmış olmayan Deus Vayanne 2200 beygirlik güç ile sınırlı sayıda üretiliyor. Araç, maksimum 399 km/sa hıza ulaşıyor.

26 /50 Koenigsegg Gemera Dört kişilik model 1700 bg güç ve 2581 tork gücüyle 400 km/sa hızı geçebiliyor.

27 /50 Aspark Owl Yine listenin az duyulan markalarından biri olan Aspark'ın Owl modeli dört elektrik motorundan güç alıyor. 100 km/sa hıza ulaşması sadece 1.7 sn süren aracın maksimum hızı ise 400 km/sa.

28 /50 Koenigsegg Agera R Koenigsegg Agera R maksimum 400 km/sa hıza ulaşıyor.

29 /50 Aston Martin Valkyrie Aston Martin ve Formula 1 ortağı Red Bull Racing'in ürünü olan ortadan motorlu Valkyrie, 402 km/sa maksimum hıza sahip.

30 /50 Tesla Roadster Elon Musk'ın Roadster'ı 0'dan 100'e sadece 1.9 saniyede hızlanıyor. Bu da onu listedeki en iyi hızlanan modellerden biri yapıyor. Elektrikli modelin maksimum hızı ise 402 kilometrenin biraz üzerinde.

31 /50 W Motors Fenyr SuperSport Adını İskandinav mitolojisinden alan Fenyr SuperSport, 402 km/sa hıza ulaşabiliyor.

32 /50 McLaren Speedtail 1.036 beygirlik McLaren Speedtail, 403 km/sa maksimum hızı ve tasarımıyla dikkat çeken modellerden.

33 /50 Bugatti Veyron En hızlı otomobil olaran uzun süre unvanını koruyan Veyron 408 kilometre maksimum hıza sahipti.

34 /50 SSC Ultimate Aero Shelby SuperCars hız rekoru sahip modeli SSC Ultimate Aero, 414 km/sa hızıyla en hızlı seri üretim araba olarak Guinness Dünya Rekoru kırmıştı.

35 /50 Rimac Nevera Hırvatistan'ın elektrikli hiper otomobili 1,97 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor. Modelin maksimum hızı ise 415 km/sa.

36 /50 Bugatti La Voiture Noire Özel olarak sınırlı sayıda üretilen La Voiture Noire 13,4 milyon dolalrık fiyatıyla, 418 km/sa hıza ulaşma imkanı sunuyor.

37 /50 Bugatti Mistral Chiron'un versiyonu olan Mistral 420 km/sa hıza ulaşabiliyor.

38 /50 Zenvo TSR-GT Geçtiğimiz yıl tanıtılan TSR-GT markanın iddiasına göre 423 km/sa hıza ulaşıyor.

39 /50 Bugatti Veyron 16.4 2010 yılında Veyron'a eklnen beygir gücüyle ortaya çıkan 16.4 Super Sport 431 km/sa hıza ulaşabiliyordu.

40 /50 Hennessey Venom GT Hennessey'e göre 435 km/sa hıza ulaşmayı başran Venom GT, Bugatti'nin üretim otomobili hız rekorunu geride bırakmıştı.

41 /50 Bugatti Chiron Super Sport Bugatti Chiron Super Sport, tasarım özellikletle 439 km/sa hıza ulaşabiliyor.

42 /50 Koenigsegg One:1 Koenigsegg One:1'ın maksimum hızı 439 km/sa.

43 /50 Koenigsegg Agera RS Koenigsegg Agera RS 2017'de dünyanın en hızlı otomobili unvanını eline geçirmişti. Araç yapılan testlerde 447 km/sa hıza ulaşmayı başardı. Rekor daha sonra Bugatti tarafından geri alındı.

44 /50 Czinger 21C Şirketin iddiasına göre Czinger 21C 452 km/sa hıza ulaşabiliyor.

45 /50 SSC Tuatara SSC Tuatara, 2022'nin başında yaptığı testlerde 474,7 km/sa gibi muhteşem bir hıza ulaşmayı başardı. Buda aracın dünyanın en hızlı otomobili unvanını almasını sağladı. Testlere başlarken markanın iddiası 508 km/sa hıza ulaşaılabileceği yönündeydi.

46 /50 Hennessey Venom F5 Roadster Aracın tavanı kapalıyken iddia edilen hızı 500 km/sa. Marka modelin üstü açılsa bile 483 km/sa hızla ulaşabileceğini belirtiyor.

47 /50 Koenigsegg CC850 Koenigsegg'in en hızlı ikinci arabası olan CC850, 483 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bugatti Chiron Super Sport 300+ Bugatti Chiron Super Sport 300+, elde ettiği 490,5 km/sa hızla dünyanın en hızlı otomobili konumunda.

48 /50 Hennessey Venom F5 Hennessey Performance Engineering mühendislerinin elinden sadece 24 adet üretilecek model, 500 km/sa hızı aşabiliyor.

49 /50 Bugatti Bolide Sadece pistlere özel olan Bugatti Bolide, dört turboşarjlı 8.0 litrelik W16 motoruyla birlikte 1825 beygirlik bir canavar. İşte bu araç 500 km/sa hıza ulaşabiliyor.