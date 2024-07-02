Temmuz ayı ile engelli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Memur maaşlarına yönelik belirlenen zam oranları doğrultusunda, engelli aylıkları da artacak. Milyonlarca vatandaşın yakın kadrajında olan 6 aylık enflasyon farkı ile 2024 Temmuz zammı netleşecek. Açıklanan zam oranı engelli aylığını da etkileyecek. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı hesaplama!
Engelli maaşlarının ne kadar olacağı, 2024 memur maaşı temmuz zammı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen engelli maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2024 engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
TEMMUZ'DA ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.
65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.
Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.
Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.
Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?
Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.
Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.
ENGELLİ MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor;
Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor.