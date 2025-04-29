2016 yılında başlayan çipli ehliyet uygulamasıyla birlikte eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. 2016 öncesi verilen sürücü belgelerinin, 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçersiz olacağı bildirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu. Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme ücreti ne kadar? İşte sürücü belgesi yenileme için gereken adımların ayrıntıları...
Türkiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi verilen sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceğine dair kritik bir uyarıda bulundu.
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için önemli bir uyarıda bulundu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tür sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu hatırlatıldı. Bu tarihe kadar belgelerini yenilemeyen sürücüler, yasal olarak trafikte araç kullanamayacak.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN RANDEVU TAVSİYESİ
Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların başvuru sürecinde yoğunluktan etkilenmemesi için randevu almaları önerildi. Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi işlemleri için belirlenen ücretler de açıklandı. Buna göre, “Vakıf Hizmet Bedeli” olarak Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 TL, “Değerli Kağıt Bedeli” ise vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına 13 TL olarak ödenecek. Toplamda 15 TL olan bu ücretlerin, başvuru sırasında eksiksiz olarak yatırılması gerekiyor.
EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgelerinin değişikliği için başvuruları, Genel Müdürlük internet adresi (randevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak yapılabildiği gibi randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır. Ayrıca "NVI Mobil" uygulama üzerinden randevu alınabiliyor.
Sürücüler, randevu gününde ve saatinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kimlik belgesi,
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi,
Sürücü sağlık raporu,
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı,
1 adet biyometrik fotoğraf,
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan,
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)