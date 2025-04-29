EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi işlemleri için belirlenen ücretler de açıklandı. Buna göre, “Vakıf Hizmet Bedeli” olarak Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 TL, “Değerli Kağıt Bedeli” ise vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına 13 TL olarak ödenecek. Toplamda 15 TL olan bu ücretlerin, başvuru sırasında eksiksiz olarak yatırılması gerekiyor.