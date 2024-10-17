Ev almak isteyenlere müjde geldi! 232 bin TL peşinatla İstanbul'da arsa satışı: Arsa, arazi ve konut alanı satılacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Hazine'ye ait birçok arsa, arazi ve konut alanını satışa çıkardı. Satışlar, ihale usulüyle gerçekleştirilecek olup, özellikle dar bütçeli vatandaşların da erişebileceği uygun fiyatlı taşınmazlar sunuluyor. Farklı şehirlerde yer alan bu taşınmazlar, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli fırsatlar yaratıyor. Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsa, arazi ve konutlarla ilgili tüm detaylar ihale öncesinde açıklanacak.

1 /10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa, tarla, konut alanı ve arazilerle ilgilenen vatandaşlar için yeni fırsatlar sundu. Birçok şehirde Hazine'ye ait taşınmazlar satışa çıkarıldı. İhale yoluyla gerçekleştirilecek satışlar, yatırım yapmak veya uygun fiyatla taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Milli Emlak, çeşitli ilanlarla arsa, konut alanı ve arazilerle ilgili bilgileri duyurarak, detayları kamuoyuna sunmaya devam ediyor.

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