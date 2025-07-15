Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, temmuz ayı itibarıyla hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılan ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılıyor. 2025 temmuz ayında belli olan 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına göre zamlanan evde bakım maaşları ise temmuz ayı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak. vde bakım maaşları ne zaman yatacak, Temmuz'da zamlı mı ödenecek? Hangi illerde evde bakım parası ödendi? Zamlı evde bakım maaşı tutarı e-Devlet sorgulama ekranı
Evde bakım maaş zammı ödeme tarihi, hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 Temmuz ayı Evde Bakım Maaşı zam oranı da belli oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2025 Temmuz ayı Evde Bakım maaşı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar zamlı maaşlarını bu ay itibariyle almaya başlayacak. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ve takip eden günlerde yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.