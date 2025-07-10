Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 Temmuz ayı Evde Bakım Maaşı zam oranı da belli oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2025 Temmuz ayı Evde Bakım maaşı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...