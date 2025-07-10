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Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, Temmuz'da zamlı mı ödenecek? Zamlı evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, Temmuz'da zamlı mı ödenecek? Zamlı evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı

Tuğba Güner
10:1910/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Temmuz ayı evde bakım maaş zammı ödeme tarihi, hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 Temmuz ayı evde bakım maaşı zam oranı da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını açıkladı. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç lira oldu? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 Temmuz ayı Evde Bakım Maaşı zam oranı da belli oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2025 Temmuz ayı Evde Bakım maaşı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2025 TEMMUZ'DA YATAR MI?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bu ay zamlı yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bu ay zamlı yatacak.


ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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