EYT'den istifade edemeyene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! 3600 ve 1800 günle....

Emeklilik, belirli yaş ve prim gün sayısını tamamlayanlara sağlanan bir hakken, kısmi emeklilik, bu koşulları yerine getiremeyenler için devreye girer. 1999 öncesi ve 2000 sonrası sigortalılar için farklı şartlar geçerli. Kısmi emeklilik, tam emekli maaşı alabilmek için daha fazla çalışma gerektirebilir. Bu düzenleme, erken emekli olmayı isteyenler için önemli bir çözüm sunuyor.