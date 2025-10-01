Elektrik ve doğalgaz desteği devam edecek mi, fatura desteği ne kadar?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kışa girerken elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını bildirdi. Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin, "Destekle alakalı Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz.” dedi. Peki elektrik ve doğalgaz desteği devam edecek mi, fatura desteği ne kadar?

1 /6 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bayraktar, ABD ile LNG ve nükleer enerji alanlarında iş birliğini derinleştireceklerini; Karadeniz gazıyla 2028'de 16 milyon hanenin ihtiyacını karşılamayı ve İstanbul'u doğalgaz ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Peki Fatura desteği devam edecek mi? Elektrik ve doğalgaza zam var mı? İşte detaylar.

2 /6 Fatura desteği devam edecek mi? Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Kovid-19 salgını ile birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Destekle alakalı Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

3 /6 Bakan Bayraktar, kış öncesinde doğal gaz ve elektrikte zam yapılmayacağını açıkladı. Devletin bugüne kadar yaklaşık 600 milyar liralık destek verdiğini ifade eden Bayraktar, bu desteklerin ihtiyaç sahiplerine daha hedefli şekilde yönlendirileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılacak başvurularla desteğe uygun hanelerin belirleneceğini açıklayan Bayraktar, uygulamanın yeni yılda yürürlüğe girmesinin planlandığını dile getirdi.

4 /6 Bayraktar, deprem harcamalarının önümüzdeki yıllarda azalacağını, ancak kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ciddi kaynak gerektirdiğini vurguladı. Enerji desteklerinin en düşük gelirli kesimlere odaklanacağını belirten Bayraktar, “İhtiyacı olmayana bu desteği vermemeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

5 /6 Faturalarda devlet desteği ne kadar? Faturalarda devlet desteği uygulaması, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek amacıyla uygulamaya konuldu. Elektirik faturaları için destek tutarı aylık 417 kilovatsaat altında kalanlar için yani düşük tüketim kademesindekilere yüzde 60 pranında uygulanıyor. Ancak yüksek tüketim kademesindeki kullanıcılara ise bu oran yüzde 40'tır. Doğalgazda devlet desteği de yüzde 65 oranındadır. Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği oranları ile tüketim miktarları 1 Nisan 2025'ten itibaren net bir şekilde belirtilmeye başladı.