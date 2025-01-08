Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkılarının telif haklarından elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Peki Ferdi Tayfur’un telif gelirleri ne kadar? İşte detaylar.
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un serveti ortaya çıkmıştı. Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, bu defa da şarkılarının telif gelirleriyle gündeme geldi. Peki Ferdi Tayfur’un telif gelirleri ne kadar?
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bıraktığı mal varlığı çok konuşuldu. Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'da 30 daire ve 6 villanın yanı sıra başka mal varlıklarına da sahip olduğu iddia edilmişti.
Tayfur'un ölümünün ardından ortaya atılan miras iddialarıyla ilgili konuşan avukatı Hakan Tamgüç ise sosyal medyada yayımlanan bilgilerin yanlış olduğunu duyurmuştu. Avukat Tamgüç yakın zamanda açıklama yapacaklarını belirtmişti. Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif geliri de ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur’un telif gelirleri ne kadar?
Dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılardan biri olan Tayfur'un, kendi şarkılarından yılda 23 milyon TL'lik bir telif geliri elde ettiği belirtilirken, Tayfur'un telif haklarına sahip olduğu diğer şarkılar aracılığıyla da yılda 12 milyon lirayı aşan bir telif geliri bulunduğu kaydedildi.
Toplamda yıllık 35, ayda ise 3 milyon lirayı bulan telif hakları geliri de Tayfur'un vefatıyla birlikte kanuni mirasçılarına devredilecek.
Tayfur, geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda eserleri üzerinden elde edilecek gelire ilişkin ""Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım." ifadelerini kullanmıştı.