Geri çağırmanın nedeni, 'ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuyla temas ederek zarar görmesi sonucu fren hidroliği sızıntısının meydana gelebilme riski olarak' açıklandı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Geri çağırmanın nedeni, 'ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuyla temas ederek zarar görmesi sonucu fren hidroliği sızıntısının meydana gelebilme riski olarak' açıklandı.