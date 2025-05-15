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Ford Expedition ve Lincoln Navigator sahipleri Dikkat: Binlerce araç geri çağrıldı

Ford Expedition ve Lincoln Navigator sahipleri Dikkat: Binlerce araç geri çağrıldı

15:3015/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ford, ABD'de 273 binden fazla Expedition ve Lincoln Navigator modelini fren arızası riski nedeniyle geri çağırdı. Bayiler, gerekli olması halinde ön fren hattını ve hava temizleyici çıkış borusunu ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek. İşte detaylar.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un olası fren arızası nedeniyle ABD'de 273 bin 789 aracını geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırmanın nedeni, 'ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuyla temas ederek zarar görmesi sonucu fren hidroliği sızıntısının meydana gelebilme riski olarak' açıklandı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Geri çağırmanın nedeni, 'ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuyla temas ederek zarar görmesi sonucu fren hidroliği sızıntısının meydana gelebilme riski olarak' açıklandı.

Geri çağırmadan etkilenen araçların ise 2022-2024 model Navigator ve Expedition modeller olduğu belirtildi.

Bayiler, gerekli olması halinde ön fren hattını ve hava temizleyici çıkış borusunu ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek.

Araç sahiplerine bilgilendirme mektupları 26 Mayıs'a kadar gönderilecek.

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