2025 Azerbaycan Grand Prix F1 yarışı kim kazandı?

2025 Azerbaycan Grand Prix'sinin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Bakü'de beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı. Yarışa sert lastiklerle başlayan pole pozisyonundaki Max Verstappen, orta hamura sahip Carlos Sainz'a karşı yerini korumayı başardı. Oscar Piastri, startta geç bir kalkış yaparak 20. sıraya kadar geriledi ve ardından 5. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından yarışa güvenlik aracı dahil oldu.

51 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Max Verstappen oldu. Podyumu 15 saniye gerideki George Russell ve Williams pilotu Carlos Sainz tamamlarken, Kimi Antonelli dördüncü ve Liam Lawson beşinci oldu.