Formula 1 tutkunlarını nefes kesen bir hafta sonu bekliyor. 19–21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Azerbaycan GP’de, önce antrenman turları ve sıralama seanslarıyla heyecan yükselecek, ardından pazar günü koşulacak final yarışıyla büyük mücadele yaşanacak. Peki, Formula 1’in bu kritik etabı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Formula 1 sonuç bilgisi.
AZERBAYCAN GRAND PRİX SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. 6 kilometreyi aşan Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak mücadele, hem strateji hem de hız açısından izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak.
Formula 1'in Azerbaycan durağı Türkiye'de beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.
2025 Azerbaycan Grand Prix F1 yarışı kim kazandı?
2025 Azerbaycan Grand Prix'sinin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Bakü'de beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı. Yarışa sert lastiklerle başlayan pole pozisyonundaki Max Verstappen, orta hamura sahip Carlos Sainz'a karşı yerini korumayı başardı. Oscar Piastri, startta geç bir kalkış yaparak 20. sıraya kadar geriledi ve ardından 5. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından yarışa güvenlik aracı dahil oldu.
51 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Max Verstappen oldu. Podyumu 15 saniye gerideki George Russell ve Williams pilotu Carlos Sainz tamamlarken, Kimi Antonelli dördüncü ve Liam Lawson beşinci oldu.
