Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitlendi. TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, alışılmışın dışında bir konuyu ele alarak izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Ölümle iç içe yaşayan bir gassalın hayatını merkezine alan dizi, hem dramatik hem de mizahi yönleriyle öne çıkıyor. 2. fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin tüm bölümleri nereden nasıl izlenir? sorusu dizi meraklıları tarafından merak konusu.
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.
Bir gassal olarak her gün ölülerle karşı karşıya gelen Baki, bu durumun kendisinde oluşturduğu etkileri ve hayatın anlamı üzerine derin düşüncelere dalıyor. Dizide, Baki'nin hem mesleki hayatı hem de kişisel ilişkileri detaylı bir şekilde işleniyor. Peki, Gassal dizisi nerede yayınlanıyor, hangi platformdan izlenebilir? İşte Gassal dizisini izleyebileceğiniz platform.
Gassal nerede yayınlanıyor?
Gassal dizisi tabii dijital platformunda yer alıyor.
Gassal dizisi nerede izlenir?
Gassal dizisini izlemek için tabii’ye web sitesi veya uygulama üzerinden kayıt olduktan sonra Premium paket satın alınması gerekiyor. Kullanıcılar premium paket ile orijinal dizileri reklamsız olarak izleyebiliyor ve bölümleri çevrimdışı izleme özelliğinden faydalanabiliyor.
Gassal dizisinin 2. sezonu için oyuncuları kim?
Gassal dizisinin ilk sezonu Tabii platformu üzerinden yayımlanmış ve büyük ilgi toplamıştı. Gassal dizisinin ikinci sezonunun ise çekimleri tamamlandı.
2. sezonun yakın zamanda izleyicileri ile buluşması planlanıyor. Gassal 1 sezonunun bitmesi ardından Gassal dizisinin 2 sezonu için oyuncuları belli oldu.
Gassal 2 sezon bölümlerinde yer alacak olan oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan gibi sanatçılar dâhil oldu.
Ayrıca Gassal dizisinin başrollerinde olan Ahmet Kural’ın 2 sezon partneri ise Hande Soral (kadın gassal) yer alacak.
Gassal dizisi konusu
Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir. Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder. Kendisini yıkayacak birini bulmak için çabalayan Baki, bu süreçte geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının nedeninin ölüm korkusu olduğunu anlar.