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Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?

Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?

11:4225/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Gassal dizisinin tüm bölümleri nerede yayınlanıyor? TRT Tabii Gassal nereden izlenir?</p>
Gassal dizisinin tüm bölümleri nerede yayınlanıyor? TRT Tabii Gassal nereden izlenir?

Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren ilgi çekici öyküsü ile izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Peki Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? Gassal dizisi 2. sezon kaç bölümden oluşuyor? Gassal’ın 3. sezon olacak mı? İşte tüm merak edilen detaylar.

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisi, 2. sezonuyla 24 Mayıs 2025’te izleyiciyle buluştu. Ahmet Kural ve Hande Soral gibi sevilen isimlerin başrollerde yer aldığı dizi, dram ve mizahı iç içe geçiren kurgusuyla dikkat çekiyor. Peki Gassal'a yeni katılan oyuncular kimler? Gassal dizisi kaç bölümden oluşuyor? Tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde.

Bir gassal olarak her gün ölülerle karşı karşıya gelen Baki, bu durumun kendisinde oluşturduğu etkileri ve hayatın anlamı üzerine derin düşüncelere dalıyor. Dizide, Baki'nin hem mesleki hayatı hem de kişisel ilişkileri detaylı bir şekilde işleniyor. Gassal dizisinin 2. sezonu 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda yayınlandı. Ancak bu sezon toplamda sadece 10 bölümden oluştu.

Gassal 2. sezon kaç bölümden oluşuyor?

Gassal dizisi ikinci sezonu toplam 10 bölüm olarak yayınlandı. Tüm bölümler aynı anda izleyicilere sunuldu. Bu model, diziyi "bir oturuşta bitirmek" isteyen izleyiciler için büyük kolaylık sağladı.

Gassal dizisinin 2. sezonu için oyuncuları kim?

Gassal 2 sezon bölümlerinde yer alacak olan oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan gibi sanatçılar dâhil oldu.

BAKİ – Ahmet Kural

NİHAN – Hande Soral

HÜSEYİN – Demir Karahan

HANDE – Eren Balkan

NADİR – Ferhan Vural

MERDAN – Mehmet Güzel

SOLİST – Bayhan

İMAM – Mertcan Ertürk


GASSAL YARDIMCI KARAKTERLER

MÜLAYİM ANNE – Mehtap Sarısaray

VURAL – Seyhan Alev

METİN CEMAL – Ünal

FEYRÜZ – Ceren Soylu

SEVİNÇ – Dilara Özbalçık

KAMİL – Melih Tuna

HAKKI – Mustafa Başalan

ERDEM – Mete Akı

ALİ – Yağız Ali Dinçer

ZEYNEP NEVA – Afra Zeynep Taşkın

ÇİĞDEM – Begüm Öner

ÇETİN – Safa Tabur

MELİH – Ercan Kesal

MUZAFFER – Serhat Kılıç

AYŞE (Baki'nin Annesi) – Tuğba Dadaş

BÜNYAMİN – Sami Aksoy

CELİL – Kerem Yılmaz

HOCA – Hasan Yasal

BAKİ'NİN DAYISI – Murat Göksu

BAKİ'NİN TEYZESİ – Nilgün Karababa

MÜLAYİM – Kenan Çoban

ÇOCUK KARAKTERLER

ÇOCUK BAKİ – Bora Arazlı

ÇOCUK NİHAN – Simay Puyan

ÇOCUK NİHAN KARDEŞ – Masal Emir

ÇOCUK OYUNCU – Simay Uyan

DİĞER ROLLER

SUNUCU – Güler Kızılırmak

SEYİRCİ – Serkan Alparslan


Gassal dizisi nerede izlenir?

Gassal dizisini izlemek için tabii’ye web sitesi veya uygulama üzerinden kayıt olduktan sonra Premium paket satın alınması gerekiyor. Kullanıcılar premium paket ile orijinal dizileri reklamsız olarak izleyebiliyor ve bölümleri çevrimdışı izleme özelliğinden faydalanabiliyor.

Gassal dizisinin yayınlanmış bölümleri izle



Gassal dizisi konusu

Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir.

Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder. Kendisini yıkayacak birini bulmak için çabalayan Baki, bu süreçte geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının nedeninin ölüm korkusu olduğunu anlar.

Dizinin 2. sezonu hakkında

Dizi, ilk sezonunda "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki'nin, geçmişin gölgeleri hala peşindeyken kasabaya gelen gizemli bir kadın gassalin hayatına beklenmedik şekilde dokunmasını konu alıyor.

Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.


Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.


Gassal’ın 3. sezon olacak mı?

Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."

Galada ayrıca dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine başarılı ve muhteşem bir işte bulunmak benim için çok büyük bir şans ve büyük mutluluk. Çok keyifle çalıştık." dedi.

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Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?