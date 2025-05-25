Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren ilgi çekici öyküsü ile izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Peki Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? Gassal dizisi 2. sezon kaç bölümden oluşuyor? Gassal’ın 3. sezon olacak mı? İşte tüm merak edilen detaylar.
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisi, 2. sezonuyla 24 Mayıs 2025’te izleyiciyle buluştu. Ahmet Kural ve Hande Soral gibi sevilen isimlerin başrollerde yer aldığı dizi, dram ve mizahı iç içe geçiren kurgusuyla dikkat çekiyor. Peki Gassal'a yeni katılan oyuncular kimler? Gassal dizisi kaç bölümden oluşuyor? Tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde.
Bir gassal olarak her gün ölülerle karşı karşıya gelen Baki, bu durumun kendisinde oluşturduğu etkileri ve hayatın anlamı üzerine derin düşüncelere dalıyor. Dizide, Baki'nin hem mesleki hayatı hem de kişisel ilişkileri detaylı bir şekilde işleniyor. Gassal dizisinin 2. sezonu 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda yayınlandı. Ancak bu sezon toplamda sadece 10 bölümden oluştu.
Gassal 2. sezon kaç bölümden oluşuyor?
Gassal dizisi ikinci sezonu toplam 10 bölüm olarak yayınlandı. Tüm bölümler aynı anda izleyicilere sunuldu. Bu model, diziyi "bir oturuşta bitirmek" isteyen izleyiciler için büyük kolaylık sağladı.
Gassal dizisinin 2. sezonu için oyuncuları kim?
Gassal 2 sezon bölümlerinde yer alacak olan oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç ve Bayhan gibi sanatçılar dâhil oldu.
BAKİ – Ahmet Kural
NİHAN – Hande Soral
HÜSEYİN – Demir Karahan
HANDE – Eren Balkan
NADİR – Ferhan Vural
MERDAN – Mehmet Güzel
SOLİST – Bayhan
İMAM – Mertcan Ertürk
GASSAL YARDIMCI KARAKTERLER
MÜLAYİM ANNE – Mehtap Sarısaray
VURAL – Seyhan Alev
METİN CEMAL – Ünal
FEYRÜZ – Ceren Soylu
SEVİNÇ – Dilara Özbalçık
KAMİL – Melih Tuna
HAKKI – Mustafa Başalan
ERDEM – Mete Akı
ALİ – Yağız Ali Dinçer
ZEYNEP NEVA – Afra Zeynep Taşkın
ÇİĞDEM – Begüm Öner
ÇETİN – Safa Tabur
MELİH – Ercan Kesal
MUZAFFER – Serhat Kılıç
AYŞE (Baki'nin Annesi) – Tuğba Dadaş
BÜNYAMİN – Sami Aksoy
CELİL – Kerem Yılmaz
HOCA – Hasan Yasal
BAKİ'NİN DAYISI – Murat Göksu
BAKİ'NİN TEYZESİ – Nilgün Karababa
MÜLAYİM – Kenan Çoban
ÇOCUK KARAKTERLER
ÇOCUK BAKİ – Bora Arazlı
ÇOCUK NİHAN – Simay Puyan
ÇOCUK NİHAN KARDEŞ – Masal Emir
ÇOCUK OYUNCU – Simay Uyan
DİĞER ROLLER
SUNUCU – Güler Kızılırmak
SEYİRCİ – Serkan Alparslan
Gassal dizisi nerede izlenir?
Gassal dizisini izlemek için tabii’ye web sitesi veya uygulama üzerinden kayıt olduktan sonra Premium paket satın alınması gerekiyor. Kullanıcılar premium paket ile orijinal dizileri reklamsız olarak izleyebiliyor ve bölümleri çevrimdışı izleme özelliğinden faydalanabiliyor.
Gassal dizisinin yayınlanmış bölümleri izle
Gassal dizisi konusu
Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir.
Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder. Kendisini yıkayacak birini bulmak için çabalayan Baki, bu süreçte geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının nedeninin ölüm korkusu olduğunu anlar.
Dizinin 2. sezonu hakkında
Dizi, ilk sezonunda "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki'nin, geçmişin gölgeleri hala peşindeyken kasabaya gelen gizemli bir kadın gassalin hayatına beklenmedik şekilde dokunmasını konu alıyor.
Başrollerini Ahmet Kural ve bu sezon diziye kadın gassal rolüyle katılan Hande Soral'ın paylaştığı diziyi, ilk sezonda olduğu gibi Sümeyye Karaarslan kaleme aldı ve Selçuk Aydemir yönetti.
Gassal'ın ikinci sezonunda, ilk sezondan Demir Karahan, Mehmet Güzel, Ferhan Vural, Eren Balkan, Mertcan Ertürk gibi başarılı isimler rollerine devam ederken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Zerrin Sümer, Serhat Kılıç, Kenan Çoban ve Ceren Soylu gibi usta oyuncular ile Bayhan kadroya dahil oldu.
Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan dizinin "Nihan" karakteriyle çok daha iyi olduğunu ve planladıkları hikayeyi başarabildiklerini belirterek, "Umarım seyirci de sever, herkes kendinden bir parça bulur." açıklamasını yaptı.
Gassal’ın 3. sezon olacak mı?
Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan, dizide seyircilerin hem ağlayacağı hem de güleceği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:
"Benim ölüme, hayata bakış açım biraz bu aslında. Ama ilk sezona göre içinde biraz daha es verebileceğimiz yerler var. Özellikle ilk sezonun finalinden sonra 'bu kadar da insafsız olunmaz' tepkileri gelmişti. Burada 3. sezona kadar biraz daha rahat bekleyebilecekleri bir finalimiz olduğunu söyleyebilirim. 3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."
Galada ayrıca dizinin müziklerine katkı sunan Bayhan da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Böylesine başarılı ve muhteşem bir işte bulunmak benim için çok büyük bir şans ve büyük mutluluk. Çok keyifle çalıştık." dedi.