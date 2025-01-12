"Gassal", TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı bir dizidir. Dizi, ölümle yüz yüze gelen bir gassalın (ölü yıkayıcısı) hayatını ve "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusu etrafında şekillenen hikâyesini anlatır. Gassal dizisinin müzikleri de izleyici tarafından tam not alıyor.