Gassal" dizisinde yer alan İçim Yanar şarkısı, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un bir eseridir. Dizide bu şarkı, genç şarkıcı Şahin Kendirci tarafından yeniden yorumlanmıştır. Peki Gassal’da İçim Yanar şarkısını söyleyen Şahin Kendirci kimdir, nereli kaç yaşında?
"Gassal", TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı bir dizidir. Dizi, ölümle yüz yüze gelen bir gassalın (ölü yıkayıcısı) hayatını ve "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusu etrafında şekillenen hikâyesini anlatır. Gassal dizisinin müzikleri de izleyici tarafından tam not alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da katıldığı mitingde Gassal dizisini izlediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede çalınan şarkının hatırlatılması üzerine "Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim" dedi. Açıklamasıyla diziyi izlediğini belli eden Erdoğan, söz konusu şarkının dizideki bir sahnede yer almasına atıfta bulundu.
Gassal’da İçim Yanar şarkısını kim söylüyor?
TRT yapımı Gassal dizisinde müzikleriyle dikkatleri üzerine çeken isim Şahin Kendirci oldu.
"Gassal" dizisinde yer alan "İçim Yanar" şarkısı, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un bir eseridir. Dizide bu şarkı, genç şarkıcı Şahin Kendirci tarafından yeniden yorumlanmıştır.
Şahin Kendirci, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" ve "O Ses Çocuklar" yarışmalarıyla tanınmış, ardından "Müslüm" filminde genç Müslüm Gürses'i canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.