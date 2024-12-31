GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Konut satın alma hakkı elde edenlerin 06 Ocak 2025 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında peşinat bedellerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GBB Konut hesabına yatırmaları gerekmektedir. Peki GBB Güneyşehir 3. Etap kura çekimi ne zaman?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu için beklenen gün geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru sürecini başlatmıştı.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI BİTİTİ Mİ?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek.
GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
GBB Güneyşehir 3. Etap başvuruları kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Yalnızca ilk 5000 başvurunun değerlendirileceği projede, noter huzurunda çekilecek kurayla 1000 asil ve 1000 yedek hak sahibi belirlenecek. GBB Güneyşehir 3. Etap Hak sahipliği sonuçları, GBB Konut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP 2+1 VE 3+1 KONUTLARI SATIŞ FİYATI ÖDEME PLANI
Konut satın alma hakkı elde edenlerin 06 Ocak 2025 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında peşinat bedellerini GBB Konut hesabına yatırmaları gerekmektedir. Aksi durumda hakları yedek hak sahiplerine geçecektir. Ayrıca taksitler 10 Şubat 2025 - 20 Şubat 2025 tarihinde başlayacaktır.
GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,
18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.
Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.