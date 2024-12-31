GBB GÜNEYŞEHİR 3. ETAP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvurusu yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,

18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.