Altın fiyatları, ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle zirveye yakın seyretti. Ons altın, güne 2 bin 919 dolardan başladı. Gram altın ise 3 bin 375 liradan el değiştirdi. İslam Memiş gram altının 5 haftalık karını açıkladı. Gram altın ne kadar kazandırdı? Altın fiyatları getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar.
Altın yatırımcıları altın haftalarını yaşıyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekor kırdı.
Ons altın güne 2907 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2905 dolar, en yüksek de 2942 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2925 dolardan işlem geçiyor. 2942 dolar ons altında tarihi zirve oldu.
Gram altın ne kadar?
Gram altın bugün 3 bin 380 liradan işlem görmeye başladı. Dün piyasalar kapanırken altın 3 bin 365 lira seviyesindeydi.
Kapalıçarşı'da gram altın 3409 liradan alınırken 3451 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 5 bin 575 liradan alınırken, 5 bin 621 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını 22 bin 234 liradan alınırken, 22 bin 394 TL’den alıcı buluyor.
Gram altın ne kadar kazandırdı?
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş eğilimini değerlendirdi ve 5 haftalık bilançosunu şöyle özetledi: Yıla 3.050 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu an 3.350 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 5 haftada gram başına 300 TL'lik bir kazanç sağlanırken, Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu.
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Altın yüzde 1 yükselişle haftaya başladı. Elinde altın olan elinde bulundurmaya devam etmeli. Altın ons fiyatı için aşağı yönlü sarkmalarda 2780-2750-2720 dolar seviyelerine takip etmeyi sürdüreceğiz.
Yine biraz daha orta vadede 2.600 dolar seviyelerdeki beklentim geçerliliğini koruduğu için ilk kez altın alımı yapacaklar düşüş yönlü kararını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Her ne kadar yıl için 3.080 dolar seviyesinde bir hedefimiz olsa da biz altın tarafında yeni girişler için mesafeli durmaya devam ediyoruz.
Şu an gram altın TL fiyatı 3.390 TL seviyesinde. Gram altın ve ons altın yollarını ayırdığı için dolardan destek alan bir gram altın var. Gram altın tarafında bu yıl için orta ve uzun vadede 4.000-4.500 aralığıyla ilgili beklentimiz devam ediyor. Gram altında ilk kez alacaklar için çok da aceleci davranmıyoruz. Beklemeye devam ediyoruz."