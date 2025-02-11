Şu an gram altın TL fiyatı 3.390 TL seviyesinde. Gram altın ve ons altın yollarını ayırdığı için dolardan destek alan bir gram altın var. Gram altın tarafında bu yıl için orta ve uzun vadede 4.000-4.500 aralığıyla ilgili beklentimiz devam ediyor. Gram altında ilk kez alacaklar için çok da aceleci davranmıyoruz. Beklemeye devam ediyoruz."