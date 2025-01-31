Dün gram altın fiyatlarında yeni rekor görüldü. Bugün altının yükselişini devam edip etmediği merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde 31 Ocak 2025 güncel altın fiyatları haberimizde...
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 güncel çeyrek altın fiyatları...
Bugün altın ne kadar?
31 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
GRAM ALTIN NE KADAR?
22 Ayar gram altın alış: 2.909,67 TL
22 Ayar gram altın satış: 3.066,49 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 5.215,00 TL
Çeyrek altın satış: 5.256,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 10.431,00 TL
Yarım altın satış: 10.514,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet altın alış: 20.797,00 TL
Cumhuriyet altın satış: 20.939,00 TL
Gram altının aylık-yıllık performansı
Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 237,44 TL artarak yüzde 7,95 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 227,5 lira artarak yüzde 7,60 oranında değer kazandı.
Gram altın son bir yıla göre ise; 1,985.22 liradan 3,222.24 liraya yükselerek değer yüzde 62,31 değer kazancı yaşadı.
Ons altının aylık-yıllık performansı
Ons altın bu ayın ilk gününe göre (2.793,15 Dolar) yüzde 0,00 değer kazandı.
2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 152,93 dolar artarak yüzde 5,79 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ons altın; 2,039.52 dolardan 2,793.15 dolara yükselerek 753.63 dolar (yüzde 36.95) değer kazancı yaşadı.