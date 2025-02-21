Meteorolojiden Ordu için önemli uyarı: "40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm etkili olacak"





Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan ve 40 yılda bir görülen ‘meteorolojik izoterm' nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde sıfırın alında 24 derecelere kadar düşeceğini belirtilerek, bazı noktalarda ulaşımın tamamen yasaklandığını, zincirsiz araçların geçişine ise izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin Ordu Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca alındığına dikkat çekildi. İlde etkili olan kar yağışının 24 Şubat günü öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, bununla birlikte gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.