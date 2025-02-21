Haftanın son gününde hafta sonu plan yapacak vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da devam edecek. Bazı illerde buzlanma ve deniz hareketliliği ulaşımda aksamaya yol açtı. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı -2, Ankara'da ise -8'e kadar düşecek. İşte 22-23 Şubat tüm iller için Meteoroloji'den hava durumu tahminini ayrıntıları..
Yurdun birçok bölgesi kara teslim oldu. İstanbul, Ankara'da sıcaklıklar düşerken kar etkisini sürdürüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar il il hava durumu tahmini..
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Haftaiçi yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
8 ilde 'turuncu', 6 ilde 'sarı' kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için 8 ile turuncu, 6 ile ise sarı kodlu uyarı yayımladı.
Turuncu (tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında;Kastamonu, Sakarya, Sinop, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Yalova ve Düzce yer aldı.
Sarı(az tehlikeli) kod ile uyarı verilen iller arasında da;Balıkesir, Bursa, Karabük, Bolu, İstanbul ile Samsun yer aldı.
Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kar yağışının öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızındaki rüzgarla birlikte kuvvetleneceği ve pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine işaret edilerek, vatandaşların trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve buzlanmaya karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Ağır taşıtların D100 ve Otoyola çıkması 2 gün süreyle yasaklandı
Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.
Konu ile ilgili Düzce Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, kritik yol kesimlerinde trafik akışının aksamaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca; Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Düzce'de polis ekipleri tedbirlerini alarak araçları uyarırken yollarda kalanlar kepçe ile kurtarıldı.
Ankara'da cumartesi günü kar yağışı bekleniyor
Başkent Ankara'da, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma bekleniyor.
Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise -8'e kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden Ordu için önemli uyarı: "40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm etkili olacak"
Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan ve 40 yılda bir görülen ‘meteorolojik izoterm' nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde sıfırın alında 24 derecelere kadar düşeceğini belirtilerek, bazı noktalarda ulaşımın tamamen yasaklandığını, zincirsiz araçların geçişine ise izin verilmeyeceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin Ordu Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlarca alındığına dikkat çekildi. İlde etkili olan kar yağışının 24 Şubat günü öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, bununla birlikte gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Karadeniz'de kar nedeniyle 6 ilde 1173 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 1173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Trabzon'da kar, iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar dolayısıyla Araklı'da 39, Sürmene'de 27, Of'ta 20, Arsin'de 19, Hayrat'ta 16, Akçaabat'ta 15, Şalpazarı'nda 13, Tonya'da 12, Köprübaşı'nda 10, Çaykara'da 9, Vakfıkebir'de 8, Beşikdüzü ve Maçka'da 5'er, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy ve Ortahisar ilçesinde ise 4'er olmak üzere 214 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.
ZONGULDAK'TA KAPALI KÖY YOLU SAYISI 163'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentte kar nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 163'e yükseldi. Zaman zaman etkisini gösteren kar nedeniyle yolda kalan sürücülere polis ekiplerinin yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolu kapanan Cemaller köyünde yaşayan Kadir Hamidi, traktörüyle gelmeye çalıştığını ancak traktörün de kardan ilerleyemediğini söyledi.
Tunceli beyaza büründü
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.
Mazgirt Kert Dağları, Düldül ile Kavun tepesi eteklerinde kurulan Tunceli, birçok doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Güzel manzaraların ortaya çıktığı kentte karla kaplı sokaklar, karlı dağlar ve kentin ortasında birleşen Munzur ile Pülümür çayları, dronla görüntülendi.
Sinop'ta kar güzelliği
Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop kent merkezi ve Sinop Kalesi dronla görüntülendi.
Sinop kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da etkili oldu. Milattan önce 7. yüzyılda yapılan ve 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen deniz kıyısındaki Sinop Kalesi, kar yağışının ardından dron ile görüntülendi.
Elazığ'da termometreler eksiyi gösterdi, buz sarkıtları oluştu
Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Elazığ'da hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Kentte bulunan çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Elazığ'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gösterdiği Elazığ'da kuru soğuk ve ayazın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düştüğünü ifade eden vatandaşlardan Fethi Ahmet Bozkurt, "Şehrimizde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Elazığ'ımıza, güzel karlar yağmış. Yağış, bereketli oldu. Vatandaşlarımız buza karşı dikkat etsinler. Buz var, sıkıntılar oluşabilir. Duvar kenarlarında fazla gezmesinler. Muhakkak yağışların bereketi artacaktır. Yağmurlar yağsın, inşallah ülkemize hayırlı ve bereketli olur" dedi.
Sibirya değil Mersin: Oluşan manzara buzul çağına götürdü
Ülke genelinde Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklığı birçok şehirde hissedilir derecede düşerken Mersin'de oluşan görüntü buzul çağını akla getirdi. Sulama suyunun patlayan borusu nedeniyle, içme suyu deposu ve çevresi tamamen buz tuttu, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.
Sibirya soğukları ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de etkili olmaya başladı. Yaz şehri olarak bilinen Mersin'de 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri bu kış ilk defa eksileri gördü. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Karahmetli'de de soğuk hava ve rüzgar gece boyunca etkili oldu. Eksi 3 dereceye kadar sıcaklığın düşmesi, tarım alanında kullanılan sulama borularından birinde çatlak meydana gelmesiyle ilginç bir görüntü de oluşturdu. Çatlak borudan fışkıran su, mahallenin içme suyunu tedarik eden deposuyla çevresini dondurdu. Ortaya buzulları hatırlatan görüntüler çıktı. Durumu gören yöre sakinleri de bölgeye gelerek ilginç manzaranın fotoğraflarını çekti.
Mahalle sakinlerinden Nazım Coşkun, "Buradan sulama suyu geçiyor. Akşam su fışkırmaya, gece de donmaya başladı. Sabah namazına giderken baktım her yer bembeyaz olmuştu. Böyle bir manzarayı ilk defa gördüm. Görüntü süper rüya gibi çok güzel" dedi.
Komşu mahalleden merak edip gelen İsmet Ateş ise, "İlgimi çekti yerinde görmek istedim. Sanki insan kendini buzul çağında hissediyor" diye konuştu.
Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
KOCAELİ'de sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, işe giden sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. E-5 ve yan yollarda yaşanılan kazalar ve kar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Duran trafikte bazı vatandaşlar halay çekerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kocaeli'de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. Ekipler, gece saatlerinden itibaren kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışma yürüttü. Şehir içi yollar, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde çalışma gerçekleştirdi.
Çanakkale - Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına 'engeli
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00 seferleri, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi.
Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kars Kalesi ve çevresi havadan fotoğraflandı.
Karla kaplanan Kastamonu ormanları havadan görüntülendi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki ormanlık alanı kaplayan beyaz örtü dronla havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu. Doğa turizmiyle öne çıkan İhsangazi ilçesindeki sık ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçe, kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı eşsiz bir güzelliğe büründü. Ormanları kaplayan kar, dron ile havadan görüntülendi.
Şırnak'ta Bal ormanlarının kış güzelliği havadan görüntülendi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bal ormanları havadan görüntülendi.
Beytüşşebap ilçesinde kış aylarında kar yağışı yağışıyla beraber kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeler havadan dron ile görüntülendi. Konumu itibariyle Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulanan meşe ormanları ve bal ormanları kar yağışıyla beraber beyaz örtüyle kaplandı. Yılın 4 mevsiminde doğaseverleri ağırlayan ormanlarda kar kalınlığının yer yer 1 metreye kadar çıktı.