Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti: Termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti: Termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi

14:3611/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuk 10 gün daha kalacak. Yurt genelinde kar yağışları sürerken Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi. Peki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Kars, Muş'ta en düşük hava sıcaklığı kaç dereceği gördü?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’nin hava durumu tahmini raporunda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde termometreler -30°C'leri gösterebiliyor. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1

Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5

Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5

Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15

Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2

Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1

Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.

#Erzincan
#Ardahan
#Ağrı
#Iğdır
#Kars
#hava durumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı sonrası müjde duyuruldu! 27.000 TL'ye kadar yükseldi: 14.469 TL taban maaşı alan 4A, 4B, 4C emeklisine...