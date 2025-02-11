Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuk 10 gün daha kalacak. Yurt genelinde kar yağışları sürerken Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi. Peki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Kars, Muş'ta en düşük hava sıcaklığı kaç dereceği gördü?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’nin hava durumu tahmini raporunda, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde termometreler -30°C'leri gösterebiliyor. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:
Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1
Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5
Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5
Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15
Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2
Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1
Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.