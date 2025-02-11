Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde termometreler -30°C'leri gösterebiliyor. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: