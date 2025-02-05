Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışların etkili olması nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. THY-Pegasus tarafından 5-6 Şubat 2025 tarihli iptal edilen ucular vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uyarılarda bulunmuştu. Son dakika haberlere göre Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanında iptal edilen uçuş seferleri sorgulanıyor. İşte Pegasus, THY, AJET iptal olan uçuşlar...
Kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'nun iptal edileceği bildirildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi.
THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
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