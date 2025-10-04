Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan, Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 2004-2010 yıllarında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu-siyaset konuları üzerine yazılar yazdı ve tercüme faaliyetlerinde bulundu. Peki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi. Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler hangi görevlerde bulundu?
Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir?
1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.
2010 yılında “Serahsî’nin Aile Hukuku Hükümerinin Gayelerine İlişkin Analizleri” tez başlığıyla yüksek lisansını; 2017 yılında ise “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.
2004-2010 yıllarında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu-siyaset konuları üzerine yazılar yazdı ve tercüme faaliyetlerinde bulundu. 2018'den beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta iken 3 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Hatice Boynukalın Şenkardeşler özellikle mukayeseli fıkıh; füru usul ilişkisi; Maliki mezhebi usul ve füruu konuları üzerine çalışmaktadır.