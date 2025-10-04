Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi. Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler hangi görevlerde bulundu?