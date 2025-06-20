Haziran ayı enflasyon beklentisi 2025: Enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Emekli ve memurların maaş artışlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinde sona yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu öncesinde, zam oranlarını etkileyecek tahminler ekonomi çevrelerinin gündeminde. Ekonomistlerin beklentilerine göre, 6 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 17 civarında zam getirebilir. Memurlar ve memur emeklileri içinse Temmuz artışı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 15’i aşabilir.
Haziran ayı yaklaşırken gözler TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını doğrudan belirleyecek olan 6 aylık TÜFE oranı için beş aylık veriler yüzde 15'in üzerine çıkarken, son ay tahminleri bu oranı yüzde 17’ye taşıyabilir. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran enflasyonu için yapılan yüzde 1,61’lik tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı netleşmiş olacak. Öte yandan memurlar için enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da hesaba katılarak yeni maaşlar belirlenecek.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) her ay düzenli olarak açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
5 AYLIK FARK BELLİ OLDU
Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon farkı da mayıs ayı verisiyle birlikte netleşmişti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09, memur ve memur emeklileri yüzde 14 oranında zammı şimdiden hak ettiler.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR ÇIKACAK?
Peki 6 aylık enflasyon farkı ne olur? SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne kadar zam alır? En düşük emekli maaşı için beklenti ne? Merkez Bankası’nın son anketindeki tahminlere göre maaşlara yapılacak zamma ilişkin beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Mayıs ayı ile son yayımlanan haziran ayı anketini karşılaştırdığımız zaman Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,16 oranında daha düşük çıkmaktadır. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.
Eğer Haziran ayı enflasyon yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse 2025 yılı ilk 6 ay enflasyonunu yüzde 16,94 olarak hesaplayabiliriz.