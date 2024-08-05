Hiçbir liseye giremeyen öğrenciler nasıl ne zaman yerleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 2. nakil ile de bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için takvim işliyor. Peki hiç bir liseye giremeyen öğrenciler nasıl ne zaman yerleşecek? Okullar ne zaman açılacak 2024-2025?

1 / 6 LGS kapsamında 1. nakil sonuçları geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmişti. Sonrasında ise açıkta kalan öğrenciler için ikinci nakil başvuruları da 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2. nakil yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

2 / 6 Hiçbir liseye giremeyen öğrenciler nasıl ne zaman yerleşecek? Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

3 / 6 Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

4 / 6 Okullar ne zaman açılacak 2024-2025? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

5 / 6 Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.