Hizbullah askeri ve silah gücü nedir?

Hizbullah'ın askeri gücü oldukça geniş ve çeşitli silah sistemleriyle donatılmıştır. 2006 yılında İsrail ile yaşanan savaş sırasında, Hizbullah binlerce roket fırlatarak askeri kapasitesini göstermiştir. Günümüzde Hizbullah'ın elinde 150.000'den fazla füze ve roket olduğu tahmin edilmektedir. İsrail mi güçlü yoksa Hizbullah mı? İşte Hizbullah’ın askeri gücü…
Hizbullah, Lübnan'da kurulan ve Şii anlayışına dayalı bir siyasi ve askeri örgüttür. 1982 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenerek İsrail'e karşı mücadele amacıyla kurulmuştur. Hizbullah, özellikle İsrail'e karşı gerilla savaşı ve çeşitli askeri operasyonlar yürütmektedir ve önemli bir askeri kapasiteye sahiptir. Peki Hizbullah’ın askeri ve silah gücü nedir? İşte Hizbullah’ın askeri ve silah gücü.
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı. Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu. Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti. İsrail-Hizbullah gerilimi had safhaya çıkarken, Hizbullah’ın askeri ve silah gücü de merak konusu oldu.
Hizbullah’ın askeri ve silah gücü nedir?
Personel: Hizbullah’ın personel sayısı açık kaynaklarda genellikle 45 bin ila 60 bin arasında belirtiliyor. Seçkin birimi Radwan Gücü yaklaşık 2500 kişiden oluşuyor. Bu sayı da onu İsrailli kaynaklara göre ’’dünyadaki açık ara en büyük gerilla grubu’’ haline getiriyor.
Füzeler, roketler ve havan topları: Hizbullah’ın 100 bin ila 150 bin arasında füze, roket havan topu stoku olduğu tahmin ediliyor. Hizbullah’ın asıl vurucu gücünün, bu sistemler olduğu belirtiliyor.
110 milimetreden 610 milimetreye kadar roket topçu sistemi Hizbullah envanterindeki yerini koruyor. Çapına göre Hizbullah’ın küçükten büyüğe roket topçu sistemleri şu şekildedir: Type 63, BM-21 Grad, BM-27 Uragan, Fecr-3, Falak-1, Hayber-1, Falak-2, Fecr-5, Nazeat, Zelzal-1, Zelzal-2, Fetih-110
Hizbullah’ın elinde İsrail ve Batı ordularının tanklarını delme yeteneğine sahip binlerce füze sistemi bulunuyor. Çeşitli raporlara göre Hizbullah, Rus yapımı AT-3 Sagger, AT-4 Spigot, AT-5 Spandrel, AT-13 Saxhorn-2 ‘Metis-M’, АТ-14 Spriggan, 9M133 ‘Kornet’, İran yapımı Ra’ad (AT-3 Sagger versiyonu), Towsan (AT-5 Spandrel versiyonu), Toophan (BGM-71 TOW versiyonu) ve Avrupa yapımı MILAN füzeleri olmak üzere tanksavar güdümlü füzelerden oluşan çok çeşitli tanksavar sistemi bulunuyor.
Ayrıca Kuzey Kore yapımı omuzdan ateşlenebilen M47 Dragon’un İran yapımı bir versiyonu olan az sayıda Saeghe-2 de bulunduğu biliniyor. Hava savunması için Hizbullah, Sayyad 2B, SA-7, SA-18 ve SA-22 karadan havaya füze (SAM), AZP S-60, ZSU 23 ve 33 serisi uçaksavar silahlarına sahiptir.
Gemisavar füzelerinin de genellikle Çin menşeili C-701 ve C-802 olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar Rus menşeili Yakhont P-800 Oniks gemisavar füzesi tedarik edildiğini de ekliyor. Hizbullah’ın elinde Muhacir-4, Ebabil-2, Ebabil-3, Yasir ve Hud adlı İHA’lar bulunuyor.