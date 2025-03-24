Huawei Pura X resmen tanıtıldı. DeepSeek destekli katlanabilir telefonun tüm detayları duyuruldu. Huawei’in en yeni katlanabilir cihazı Pura X, katlanabilir akıllı telefon kategorisinde dikkat çekiyor. Peki, Huawei Pura X fiyatı ne kadar? Huawei Pura X özellikleri neler? İşte detaylar...
Huawei Pura X resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Flip serisi akıllı telefon ailesine rakip olarak piyasaya çıkan katlanabilir kapaklı cihaz, daha kaliteli bir mobil deneyim için geniş bir ekrana ev sahipliği yapıyor.
Huawei Pura X özellikleri neler?
Huawei Pura X, 6.3 inç boyutlu ana ekranıyla 2120 x 1320 piksel çözünürlük sunuyor. 16:10 ekran oranı, diğer katlanabilir telefonlardan farklı bir deneyim yaşatırken, 1-120 Hz değişken yenileme hızı ve 2.500 nit tepe parlaklığıyla da göz dolduruyor.
Telefon katlandığında ise 3.5 inç boyutunda, 980 x 980 piksel çözünürlüğünde ikinci bir ekran kullanılabiliyor. Bu ekran da 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor.
Huawei Pura X'in kamera özellikleri de oldukça iddialı. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen üçüncü bir kamera bulunuyor.
Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz açıklanmadı. Telefonun işlemcisi hakkında Huawei tarafından herhangi bir bilgi verilmezken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı belirtildi.
4.720 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Android'den bağımsız olarak geliştirilen Harmony OS 5 kullanılıyor.
Daha Büyük Pil, Daha İyi Kameralar
Huawei, ekranı daha kullanışlı hale getirmekle kalmadı, pil ömrünü de önemli ölçüde iyileştirdi. Pura X, birçok kapaklı katlanabilir cihazda görülen 4.000 mAh’nin altındaki hücrelere kıyasla büyük bir artışla 4.720 mAh’lık bir pil sunuyor. Bu ekstra kapasite, yalnızca daha az şarj gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda Pura X’in geniş ekranını ve yüksek yenileme hızlarını daha iyi desteklemesini sağlıyor (hem iç hem de dış ekranlar 1-120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızlarını destekliyor).
Huawei Pura X fiyatı ne kadar?
Huawei Pura X, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonla satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise 1.040 dolar olarak açıklandı.