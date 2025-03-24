Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz açıklanmadı. Telefonun işlemcisi hakkında Huawei tarafından herhangi bir bilgi verilmezken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı belirtildi.





4.720 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Android'den bağımsız olarak geliştirilen Harmony OS 5 kullanılıyor.