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Hurda araç teşvikinde son adım! Şartlar netleşiyor: Hurda araç ÖTV muafiyeti olan araçların listesi...

Hurda araç teşvikinde son adım! Şartlar netleşiyor: Hurda araç ÖTV muafiyeti olan araçların listesi...

09:2611/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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25 yaş ve üzeri araçlar için planlanan hurda teşviki teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde yaklaşık 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Araç sahipleri, bir defaya mahsus ÖTV indirimi ile çevre dostu sıfır araç alabilecek. Düzenlemenin yasalaşması durumunda teşvikten kimlerin nasıl yararlanabileceği merak ediliyor. İşte detaylar...

Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi. Meclis’e sunulan yeni teklif kapsamında, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine bir defaya mahsus ÖTV indirimi sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin detayları ve teşvikten kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.

3 MİLYON VATANDAŞI ETKİLİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini Meclis'e sunmuştu.

Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI

Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.

7 YILDA 519 BİN 867 ARAÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2012'de "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) verilerine göre 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle, 7 yılda toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

#Hurda Araç
#hurda araç teşviki
#ÖTV muafiyetli araçlar

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