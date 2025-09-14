Meclise sunulan yeni hurda teşviki teklifine göre, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Desteği Programı” kapsamında vatandaşlara hem hurda araç desteği hem de ÖTV indirimi imkânı sağlanacak. Özellikle eski ve düşük model araç sahiplerinin sıfır kilometre yerli otomobil sahibi olabilmesini kolaylaştıracak olan bu düzenleme, otomotiv sektöründe de canlılık yaratmayı hedefliyor. Yeni teklifin yasalaşmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları en çok merak edilen konular arasında. Vatandaşlar, hurda teşviki ile hangi araçların alınabileceğini ve kimlerin bu destekten yararlanabileceğini öğrenmek için detayları bekliyor.
ÖTV indirimi hurda yasası Meclis'ten geçti mi sorusu, son dakika gelişmeleri, 20 yaş altı araçları ile ÖTV'siz araç sahibi olmak isteyenler için Eylül ayının ilk günlerinde kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Hurda araç teşviki teklifi meclise sunuldu. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Desteği Programı, hurda teşviki ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşların hizmetine sunulacak. Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar ise yerlilik statüsünü taşıyanlar olacak. TBMM'ye sunulan yeni teklif, özellikle düşük model araç sahiplerinin sıfır otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak. ÖTV indirimiyle uygun fiyata sıfır araç alma imkânı sağlamayı hedefleyen İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, belirli şart ve koşulları sağlayan vatandaşlara büyük avantaj sunacak. Hurda teşviki ÖTV indirimi araba desteği başvurusu ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek?
MHP’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu hurda teşviki düzenlemesi, 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileleri kapsayan “ilk arabam yerli otomobil aile destek programı” ile birleştirildi. Bu kapsamda vatandaşlar, uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli kredi imkanları ile yerli otomobile ulaşabilecek. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler, programa uygun şartları sağlayarak devlet desteği ile sıfır araç sahibi olabilecek.
HURDA TEŞVİKİ YASASI İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hurda teşviki yasasından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı temel şartlar bulunuyor: Başvuru sahiplerinin 20 yaş altı araç sahibi olması gerekiyor. İlk arabam yerli otomobil aile destek programı kapsamında 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler öncelikli. Program, düşük gelir grubundaki vatandaşlara uzun vadeli kredi ve finansman imkanları sunuyor. Hurda teşviki ile alınacak araçlar, Türkiye’nin yerlilik oranına sahip otomobiller olacak.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.
İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
HURDA TEŞVİKİ YASASI ARAÇ DESTEĞİ NE ZAMAN?
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevrenin korunması ve insanların daha konforlu araçlara binebilmeleri için "Hurda Teşvik Yasası"nın yeniden çıkarılmasını istedi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, en son 2018'de uygulanan "Hurda Teşvik Kanunu" ile 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın teşvikten yararlandırıldığını kaydetti.
"Hurda Teşvik Yasası"nın mutlaka çıkarılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
"Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır. İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçlara bindiğinde enflasyonda da belli ölçüde gerileme olacak veya en azından bu, enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır."