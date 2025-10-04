Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi’ne göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar atandı. Hüseyin Hazırlar, 1990 yılında hafızlığını bitirdi. 1996'da Dörtyol İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Lisans eğitimini, 2004 yılında da yine aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. İşte Kütahya ve Gaziantep il müftülüğü de yapan Hüseyin Hazırlar’ın hayatı ve biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı karara göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar atandı. Peki Hüseyin Hazırlar kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar hayatı ve biyografisi.

Hüseyin Hazırlar kimdir? 1975 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında hafızlığını bitirdi. 1996'da Dörtyol İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1997'de İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Lisans eğitimini, 2004 yılında da yine aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimini bitirdi.

2005 yılında Konya Ilgın' da Vaizlik görevine başladı. 2005-2008 yılları arasında Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesinde, 2008-2012 yılları arasında Hatay İli Belen İlçesinde Müftülük görevlerinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Gaziantep İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Buradaki görevi esnasında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutman olarak görev aldı ve Kur'an-ı Kerim derslerine girdi.

2015-2017 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı.