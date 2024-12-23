Yeni HyperOS 2 güncellemesi hangi telefon modellerine geleceği belli oldu. HyperOS 2 güncellemesi, Xiaomi ekosistemindeki cihaz sahipleri için gerçekten heyecan verici bir gelişme. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimleri daha akıcı, kişiselleştirilebilir ve verimli hale gelecek.