Xiaomi, Redmi ve Poco cihazları için önemli yenilikler getiren HyperOS 2 güncellemesi kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Bu güncelleme, performans yöntemleri ve yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İşte HyperOS 2 güncellemesini alacak modellerin tam listesi:
Yeni HyperOS 2 güncellemesi hangi telefon modellerine geleceği belli oldu. HyperOS 2 güncellemesi, Xiaomi ekosistemindeki cihaz sahipleri için gerçekten heyecan verici bir gelişme. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimleri daha akıcı, kişiselleştirilebilir ve verimli hale gelecek.
Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine servis edilecek olan HyperOS 2 güncellemesinin detayları netleşti. Bu güncelleme, uygulama gecikmelerini yüzde 55 oranında azaltan ve kare hızı düşüşlerini yüzde 13’e kadar iyileştiren geliştirmelerle performansı artırıyor. Peki HyperOS 2 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar.
HyperOS 2 güncellemesini alan modeller
Xiaomi 14
Xiaomi 14Ultra
Xiaomi 14t
Xiaomi 14t pro
Xiaomi 13t
Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi Pad Pro 5G
Redmi 13 / POCO M6
Redmi Notes 12
Redmi 13C / POCO C65
Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G
Redmi Notes 13 Pro 5G
Redmi 12 4G
Redmi Notes 13 4G
Xiaomi 13t pro
POCO F6 Pro
POCO X6 Pro
MIX Flips
2025 yılında güncellemeyi alacak modeller
Xiaomi 12 / Xiaomi 12S series
Xiaomi Series 11
Xiaomi MIX Fold 2
Xiaomi Civi 2 / Civi 3
Redmi K50
Redmi Notes 13
Redmi Notes 12
Redmi Note 11T Pro / Note 11 Pro
Redmi 14
Redmi 13
Redmi 12
Xiaomi pad 6
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
HyperOS 2 güncellemesini yıl bitmeden alacak modeller
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13Ultra
Xiaomi 13Lite
Xiaomi 12t
Xiaomi 12t pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 11 Lite NOT 5G
Redmi K50i
Redmi 13
Redmi 13C 5G
Redmi Notes 12 5G
Redmi 12 4G
Redmi Note 12 Pro
Redmi Notes 12 Pro 5G
Redmi Note 12S
POCO F6
POCO M6
POCO F5 Pro
POCO C75
POCO X5Pro 5G
POCO X5
POCO F5
POCO X4 GT
POCO F4GT
Redmi Fall SE
Xiaomi pad 6
Redmi Pad SE 8.7 4G
Redmi Pad Pro 5G
Redmi PadPro
Redmi Pad SE 8.7
POCO pad