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Redmi, Poco ve Xiaomi kullanıcıları dikkat: HyperOS 2'nin keyfini çıkaracak modellerin tam listesi

Redmi, Poco ve Xiaomi kullanıcıları dikkat: HyperOS 2'nin keyfini çıkaracak modellerin tam listesi

14:0823/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
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<p>HyperOS 2 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefon modelleri</p>
HyperOS 2 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefon modelleri

Xiaomi, Redmi ve Poco cihazları için önemli yenilikler getiren HyperOS 2 güncellemesi kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Bu güncelleme, performans yöntemleri ve yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İşte HyperOS 2 güncellemesini alacak modellerin tam listesi:

Yeni HyperOS 2 güncellemesi hangi telefon modellerine geleceği belli oldu. HyperOS 2 güncellemesi, Xiaomi ekosistemindeki cihaz sahipleri için gerçekten heyecan verici bir gelişme. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimleri daha akıcı, kişiselleştirilebilir ve verimli hale gelecek.

Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine servis edilecek olan HyperOS 2 güncellemesinin detayları netleşti. Bu güncelleme, uygulama gecikmelerini yüzde 55 oranında azaltan ve kare hızı düşüşlerini yüzde 13’e kadar iyileştiren geliştirmelerle performansı artırıyor. Peki HyperOS 2 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar.

HyperOS 2 güncellemesini alan modeller

Xiaomi 14

Xiaomi 14Ultra

Xiaomi 14t

Xiaomi 14t pro

Xiaomi 13t

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi 13 / POCO M6

Redmi Notes 12

Redmi 13C / POCO C65

Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G

Redmi Notes 13 Pro 5G

Redmi 12 4G

Redmi Notes 13 4G

Xiaomi 13t pro

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

MIX Flips

2025 yılında güncellemeyi alacak modeller

Xiaomi 12 / Xiaomi 12S series

Xiaomi Series 11

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 2 / Civi 3

Redmi K50

Redmi Notes 13

Redmi Notes 12

Redmi Note 11T Pro / Note 11 Pro

Redmi 14

Redmi 13

Redmi 12

Xiaomi pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS 2 güncellemesini yıl bitmeden alacak modeller

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13Ultra

Xiaomi 13Lite

Xiaomi 12t

Xiaomi 12t pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 11 Lite NOT 5G

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi Notes 12 5G

Redmi 12 4G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Notes 12 Pro 5G

Redmi Note 12S

POCO F6

POCO M6

POCO F5 Pro

POCO C75

POCO X5Pro 5G

POCO X5

POCO F5

POCO X4 GT

POCO F4GT

Redmi Fall SE

Xiaomi pad 6

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad Pro 5G

Redmi PadPro

Redmi Pad SE 8.7

POCO pad

#HyperOS 2 güncellemesi
#Xiaomi
#POCO
#Redmi

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