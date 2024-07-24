İl içi 2. tayin başvurularının son tarihi yaklaşıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da yine 2. tayin başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. MEB öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ve MEB öğretmen il içi 2. atama sonuç öğrenme takvimine ilişkin detaylar.