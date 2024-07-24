İkinci il içi atama sonuçları için nefesler tutuldu. MEB, öğretmen tayini başvuru ve mazetere bağlı yer değiştirme tayin sürecine ilişkin takvimi açıkladı. İl dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı. Mazarete bağlı iller arası 2. tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kezde il içi yer değiştirme başvuru takvimi işlemeye başladı. Peki İl içi 2. tayin başvuruları ne zaman bitecek? İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi 2. tayin başvurularının son tarihi yaklaşıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da yine 2. tayin başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. MEB öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ve MEB öğretmen il içi 2. atama sonuç öğrenme takvimine ilişkin detaylar.
Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi 2.tayin başvuruları ne zaman?
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilerek, atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı.
MEBBİS üzerinden gerçekleşen iller arası öğretmen tayin başvuruları sonrasında il içi tayin başvuruları gündeme geldi. MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2. tayin başvuruları 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
MEB öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB öğretmen il içi yer değiştirme 2.tayin sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak. Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'ta olacak.
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İl içi öğretmen ataması tayin takvimi