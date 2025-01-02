Milyonlarca emekli ve memur maaşı yılın son enflasyon rakamının açıklanması ile belli olacak. İmam, müezzin ve vaiz maaşları, mesleğe yeni başlayanlar için merak ediliyor. Ocak ayı memur maaş zammı hesaplamaları için araştırmalar yılbaşına ilerlerken yoğunluk kazandı. Memur maaş zammı hesaplamaları 2025 Ocak ayı başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşecek olan 6 aylık enflasyon artış oranıyla birlikte netleşmiş olacak. Peki 2025 yılı imam, vaiz, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL? İşye yeni zamlı vaiz, imam, müezzin maaşları...

1 /6 Yeni maaş düzenlemesi, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2025 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak?





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3 /6 6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE BELLİ OLUYOR!

Memur, emekli ve diğer kamu meslek gruplarında maaş zamları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflayon oranı ile belli olacak. Bununla birlikte, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi meslek gruplarının maaşları da artacak.

4 /6 2024 OCAK ZAMMI İLE İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılının ilk 6 ayı için memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, din görevlileri, vaizler, imamlar ve müezzinlerin maaşları da güncellendi.

5 /6 MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Memur maaşlarına 2024 Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon artış oranına toplu sözleşme farkının eklenmesiyle birlikte zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının 11. ayına ait enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu. Ocak ayında ise bu oranlara yakın bir zam gelmesi bekleniyor.