Kamuoyunda büyük ilgiyle takip edilen yeni infaz düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Af düzenlemesiyle ilgili beklentiler sürerken, yetkililer infaz düzenlemesi kapsamında affın yer almadığını ifade etmişti. Peki, infaz düzenlemesi hangi konuları kapsıyor ve son durum ne? İşte düzenlemeye dair merak edilen tüm detaylar...
İnfaz düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği ve hangi unsurları kapsayacağı, kamuoyunda merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yargı reformu kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermişti. Peki, infaz düzenlemesine ilişkin son gelişmeler neler? Kapsamında hangi düzenlemeler yer alacak? İşte detaylar...
YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanması halinde haberimize eklenecektir.
YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMI NE?
Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyledi.
Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.
Bakan Tunç, birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak hedefleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirerek, şöyle devam etti:
"Öncesinde Meclis grubumuzla, yine Merkez Yönetimimiz ve Kabinemizle paylaşacağız, olgunlaştıracağız. Burada özellikle ceza adaleti sistemini, suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki etkinliği daha da artırmak ve cezalardaki caydırıcılığı artırma noktasında birtakım hedeflerimiz olacak. Bununla alakalı yapılan çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle paylaştık, güncel konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin sordukları sorular vardı, özellikle yürüyen soruşturmalar bakımından, onları aydınlattık. Önümüzdeki süreçte özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi içerisinde ceza adaleti sistemi ile ilgili önemli düzenlemeler olacak. Burada özellikle koşullu salıverme, denetimli serbestlik, iyi hal uygulamaları ile ilgili mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler varsa, bunları önümüzdeki süreçte hem Kabinemizde hem Meclis grubumuzda hem de Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle olgunlaştırarak yaptığımız taslak çalışmaları (tabii bunların bir kısmı kanun, yasal düzenleme gerektirecek hususlar), bunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubumuzun takdirlerine arz edeceğiz. Kanun yapma yetkisi münhasıran bu sistemde Meclis'imizde."