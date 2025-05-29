İyi hal ve koşullu salıverilme durumlarında dikkat çekiyoruz. Rehabilite edilerek suç salınmalarını istiyoruz. Toplamda 19 bin 800 civarı mahkum var bu kapsamda. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezasını da artırıyoruz.

Terörsüz Türkiye yolunda gayretli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde de çok ciddi çalışmalarımızı, kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz."