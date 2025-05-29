AK Parti, 30 maddeden oluşan infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Teklifimizde 9 farklı maddede değişiklik yaptık. İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz. Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek." dedi. Peki Meclis’e sunulan yeni infaz düzenlemesinde neler var? 10. yargı paketi maddeleri ve kapsamı nedir?
AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sundu. 10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesine ilişkin ayrıntılar açıklandı. Peki infaz düzenlemesinde neler var? 10. yargı paketi maddeleri ve kapsamı nedir?
AK Parti, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" düzenlemeyi bugün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na resmen sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle: "30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk.
Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edilecek. Yarın, cumartesi ve önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması biraz sonra arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek."
Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz. Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.
Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.
Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.
İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz. Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.
Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz.
İyi hal ve koşullu salıverilme durumlarında dikkat çekiyoruz. Rehabilite edilerek suç salınmalarını istiyoruz. Toplamda 19 bin 800 civarı mahkum var bu kapsamda. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezasını da artırıyoruz.
Terörsüz Türkiye yolunda gayretli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde de çok ciddi çalışmalarımızı, kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz."