Instagram kullanıcıları, 2 Ağustos Cuma gününden itibaren sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşamaya başladı. Türkiye'deki kullanıcılar, paylaşımları görüntüleyememek ve ana sayfaya giriş yapamamak gibi sorunlarla karşılaşıyor. Hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor ve sorunun kaynağını ve çözümünü merak ediyorlar. BTK tarafından konu hakkında gelecek son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Instagram tamamen mi kapandı, kaç gün sürecek? Instagram artık açılmayacak mı? İşte merak edilen yanıtlar...
"Instagram tamamen mi kapandı, kaç gün sürecek? Instagram artık açılmayacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi. Peki Instagram tamamen mi kapandı, kaç gün sürecek? Instagram artık açılmayacak mı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşmuştu.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.'
5 Ağustos itibarıyla iki gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.
Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.
THREADS’TA BENZER ŞEKİLDE ERİŞİME KAPALI
Rekabet Kurumunun kararı sebebiyle Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye’de kullanılmıyor.
Thereads ile ilgili alınan karar öncesinde Rekabet Kurumu’ndan “ META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı). META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.” açıklaması yapılmıştı.