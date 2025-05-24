Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 27 Nisan’da yapılan sınava 5. sınıftan 11. sınıfa kadar çok sayıda öğrenci katıldı. Sınavın ardından "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte MEB'in takvimine göre sonuç tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri...