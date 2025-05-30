Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı'na katılan öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek? Bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte İOKBS bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı....
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 27 Nisan’da yapılan sınava 5. sınıftan 11. sınıfa kadar çok sayıda öğrenci katıldı. Sınavın ardından "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte MEB'in takvimine göre sonuç tarihi ve sorgulama ekranı bilgileri...
İOKBS BURSLULUK 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI
İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs Cuma günü erişime açıldı. Adaylar meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MEB tarafından yapılacak olan sonuç açıklama duyurusunun ardından meb.gov.tr adresi üzerinde yer alan sonuç bildirim ekranında yer alan TC kimlik numarası Doğum tarihi (Gün, ay, yıl) girdikten sonra ekranda yer alan güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini yapabilecek.
MEB BURSLULUK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
İlk burs ödemeleri, bursluluk sınavının kazanılıp okula kayıt yaptırıldığı tarihi takip eden Ekim ayı başında ödenir.
KİMLER BURS ALMAYA HAK KAZANIR?
İOKBS 2025 sonuçlarına göre, belirlenen başarı puanının üzerinde not alan öğrenciler, kontenjanlar doğrultusunda burs almaya hak kazanacak. Burslar, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sağlanıyor.
Sonuçların açıklanacağı gün, MEB’in resmi sitesi üzerinden yapılacak sorgulamalarda yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim problemleri yaşanabilir. Bu nedenle öğrenci ve velilerin alternatif saat dilimlerinde sorgulama yapmaları öneriliyor.
İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA
Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarına itiraz etmek istiyorlarsa, sonuçların ÖDSGM tarafından açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde gerekli başvurularını yapmalıdır. İtiraz işlemi için Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a 50 TL ücret yatırılması gerekmektedir.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayımlandı. İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ