Güner açıklamasında şunları söyledi: "Özellikle yaz aylarında, temiz olmayan suların içilmesi ve bu sularla yıkanan yiyeceklerin tüketilmesi, ishal vakalarının artmasında büyük rol oynamaktadır. Ayrıca, yaz mevsiminde sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi de bu rahatsızlıkların artmasına sebep olmaktadır. Mikrobik ishallerin başlıca sebepleri arasında E. Coli, Salmonella, Şigella gibi bakteriler ile Giardia, Amip gibi parazitler ve Rotavirüs, Adenovirüs, Norovirüs gibi çeşitli virüsler bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar, içme ve kullanma sularına ve besinlere karışarak hastalıklara neden olmaktadır. Klorlama ve kaynatma gibi yöntemlerle dezenfekte edilmemiş sular ve uygun şartlarda saklanmayan besinler ishal hastalıklarına sebep olmaktadır. İshalli hastalarda ishalin yanında bulantı, kusma, halsizlik, ateş ve kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilmektedir."