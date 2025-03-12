İŞKUR 83 BİN PERSONEL ARIYOR! En çok aranan meslekler belli oldu: Makineci, güvenlik görevlisi, satış elemanı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve fabrikaların iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 83 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alımlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının ilk ayında istihdamda önemli bir başarıya imza attı. İş arayanlarla işverenleri buluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren kurum, 204 binden fazla kişinin işe yerleşmesini sağladı. Öte yandan, iş ilanı sayısı 83 binin üzerine çıktı. İŞKUR, kamu ve özel sektörde iş gücünü artırmaya yönelik projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Ocak ayında yayımlanan ilanlar ağırlıklı olarak üretim, hizmet, lojistik ve güvenlik sektörlerinde yoğunlaştı.
İŞKUR, ŞUBAT AYINDA 96 BİN 692 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Şubat ayında 96 bin 692 kişiyi istihdama kazandırdı. Böylece 2023 yılının ilk iki ayında işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 204 bin 84’e ulaştı. Bu rakamın 70 bin 531’ini kadınlar, 56 bin 469’unu gençler, 8 bin 514’ünü engelli bireyler ve 38 bin 656’sını yükseköğrenim mezunları oluşturdu. İstihdamda en fazla pay imalat sektörüne ait olurken, meslek grupları bazında en çok işe yerleştirme silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi pozisyonlarında gerçekleşti.
İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK
Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 17.219
İşe yerleştirme: 14.787
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.742
İşe yerleştirme: 6.605
REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.298
İşe yerleştirme: 6.507
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 7.400
İşe yerleştirme: 5.350
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 8.055
İşe yerleştirme: 4.831
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 5.666
İşe yerleştirme: 4.752
MARKET ELEMANI
Açık iş: 5.140
İşe yerleştirme: 3.665
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 6.066
İşe yerleştirme: 3.516
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 2.962
İşe yerleştirme: 3.367
MAKİNECİ (DİKİŞ)
Açık iş: 5.426
İşe yerleştirme: 2.912
EN ÇOK PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İlanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:
Beden işçisi (genel): 17.078
Temizlik görevlisi: 3.017
Satış elemanı / danışmanı: 1.508
Paketleme işçisi: 1.361
Makineci (dikiş): 1.267
Servis elemanı (garson): 1.253
Konfeksiyon işçisi: 1.134
Ambar/depo görevlisi: 1.079
Kasiyer: 858
Market elemanı: 748
Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
Kaynakçı: 516
Elektrikçi (genel): 490
Kamyon şoförü: 736
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
Şoför-yük taşıma: 694
Güvenlik görevlisi: 663
Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
Reyon görevlisi: 628
Forklift operatörü: 603
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
Turizm ve otelcilik elemanı: 549
Bulaşıkçı (stevard): 545
Aşçı: 539
Mutfak görevlisi: 532
Beden işçisi (temizlik): 527
Perakende satış elemanı (gıda): 526