İŞKUR 83 BİN PERSONEL ARIYOR! En çok aranan meslekler belli oldu: Makineci, güvenlik görevlisi, satış elemanı

İŞKUR, ŞUBAT AYINDA 96 BİN 692 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Şubat ayında 96 bin 692 kişiyi istihdama kazandırdı. Böylece 2023 yılının ilk iki ayında işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 204 bin 84’e ulaştı. Bu rakamın 70 bin 531’ini kadınlar, 56 bin 469’unu gençler, 8 bin 514’ünü engelli bireyler ve 38 bin 656’sını yükseköğrenim mezunları oluşturdu. İstihdamda en fazla pay imalat sektörüne ait olurken, meslek grupları bazında en çok işe yerleştirme silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi pozisyonlarında gerçekleşti.