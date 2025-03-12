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İŞKUR 83 BİN PERSONEL ARIYOR! En çok aranan meslekler belli oldu: Makineci, güvenlik görevlisi, satış elemanı

İŞKUR 83 BİN PERSONEL ARIYOR! En çok aranan meslekler belli oldu: Makineci, güvenlik görevlisi, satış elemanı

14:1312/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve fabrikaların iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 83 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alımlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının ilk ayında istihdamda önemli bir başarıya imza attı. İş arayanlarla işverenleri buluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren kurum, 204 binden fazla kişinin işe yerleşmesini sağladı. Öte yandan, iş ilanı sayısı 83 binin üzerine çıktı. İŞKUR, kamu ve özel sektörde iş gücünü artırmaya yönelik projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Ocak ayında yayımlanan ilanlar ağırlıklı olarak üretim, hizmet, lojistik ve güvenlik sektörlerinde yoğunlaştı.

İŞKUR, ŞUBAT AYINDA 96 BİN 692 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Şubat ayında 96 bin 692 kişiyi istihdama kazandırdı. Böylece 2023 yılının ilk iki ayında işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 204 bin 84’e ulaştı. Bu rakamın 70 bin 531’ini kadınlar, 56 bin 469’unu gençler, 8 bin 514’ünü engelli bireyler ve 38 bin 656’sını yükseköğrenim mezunları oluşturdu. İstihdamda en fazla pay imalat sektörüne ait olurken, meslek grupları bazında en çok işe yerleştirme silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi pozisyonlarında gerçekleşti.

İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK

Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık iş: 17.219

İşe yerleştirme: 14.787

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.742

İşe yerleştirme: 6.605

REYON GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.298

İşe yerleştirme: 6.507

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

Açık iş: 7.400

İşe yerleştirme: 5.350

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Açık iş: 8.055

İşe yerleştirme: 4.831

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)

Açık iş: 5.666

İşe yerleştirme: 4.752

MARKET ELEMANI

Açık iş: 5.140

İşe yerleştirme: 3.665

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık iş: 6.066

İşe yerleştirme: 3.516

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık iş: 2.962

İşe yerleştirme: 3.367

MAKİNECİ (DİKİŞ)

Açık iş: 5.426

İşe yerleştirme: 2.912

EN ÇOK PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İlanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:

Beden işçisi (genel): 17.078

Temizlik görevlisi: 3.017

Satış elemanı / danışmanı: 1.508

Paketleme işçisi: 1.361

Makineci (dikiş): 1.267

Servis elemanı (garson): 1.253

Konfeksiyon işçisi: 1.134

Ambar/depo görevlisi: 1.079

Kasiyer: 858

Market elemanı: 748

Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808

Kaynakçı: 516

Elektrikçi (genel): 490

Kamyon şoförü: 736

Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699

Şoför-yük taşıma: 694

Güvenlik görevlisi: 663

Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522

Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642

Reyon görevlisi: 628

Forklift operatörü: 603

Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568

Turizm ve otelcilik elemanı: 549

Bulaşıkçı (stevard): 545

Aşçı: 539

Mutfak görevlisi: 532

Beden işçisi (temizlik): 527

Perakende satış elemanı (gıda): 526

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