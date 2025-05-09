İŞKUR 98 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR: Hemşireden hasta kayıt görevlisine onlarca kadro! başvuru şartları ve tüm detaylar...

İŞKUR 2025 yılı itibarıyla 98 binden fazla personel alımı yapacağını açıkladı. Hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı ile hasta kabul-kayıt görevlisi gibi birçok pozisyon için alım yapılacak. Peki kimler başvurabilir, şartlar neler? Detaylar haberimizde...
Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük fırsat kapıda. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 98 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle sağlık destek hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için ilanlar açıldı. En çok başvuru alan kadrolar arasında hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi yer alıyor.
İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, il il kadro sayıları da netleşti. İşte detaylar:
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı (Toplam 383 Kişi)
Bu pozisyon için en az ilköğretim mezunu olan ve tercihen bakım sertifikasına sahip adaylar başvurabiliyor.
En fazla alım yapılan iller:
- İstanbul (123 kişi)
- Muğla (28 kişi)
- Ankara (30 kişi)
- Hatay (15 kişi)
- Kırşehir (15 kişi)
Hemşire Alımı (Toplam 207 Kişi)
Başvuru için Sağlık Bakanlığı onaylı hemşirelik diploması ve ilgili bölüm mezuniyeti şart.
En çok alım yapılan iller:
- İstanbul (91 kişi)
- İzmir (17 kişi)
- Ankara (14 kişi)
- Antalya (12 kişi)
- Bursa (11 kişi)
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı (Toplam 40 Kişi)
Başvuru için en az lise mezunu, bilgisayar bilgisine sahip ve tercihen sağlık alanında deneyimli olunması gerekiyor.
En çok alım yapılan iller:
- İstanbul (25 kişi)
- İzmir (4 kişi)
- Kocaeli (4 kişi)
- Tekirdağ (3 kişi)
İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- En az ilköğretim mezunu olmak (pozisyona göre değişkenlik gösterebilir)
- İlgili alana dair sertifika ya da mesleki deneyime sahip olmak
- Adli sicil kaydının temiz olması
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için öncelikle bir İŞKUR profili oluşturmanız gerekiyor. Ardından İŞKUR'un internet adresine giriş yaparak açık iş ilanlarını takip edebilir, şehrinize ve mesleğinize uygun pozisyonlara başvurabilirsiniz.