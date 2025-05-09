İŞKUR 98 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR: Hemşireden hasta kayıt görevlisine onlarca kadro! başvuru şartları ve tüm detaylar...

Sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük fırsat kapıda. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı illerde görevlendirilmek üzere toplam 98 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Özellikle sağlık destek hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için ilanlar açıldı. En çok başvuru alan kadrolar arasında hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi yer alıyor.